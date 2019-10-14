В селе Монастырщино состоится юбилейная эколого-патриотическая акция памяти «Зеленая Дубрава». В этом году ей исполняется 15 лет и в честь этого события будет высажено 6000 деревьев, среди которых может быть и памятное для вашей семьи. Каждый желающий сможет посадить дерево в память о героях Куликовской битвы и своей семьи и стать участником многолетнего научного эксперимента по восстановлению лесов Куликова поля на их исконных территориях.

Участники заполняют карточку памяти, где указывает имя героя, в честь которого будет расти дерево на Куликовом поле.

Этой осенью в акции «Зеленая Дубрава» примут участие специалисты Министерств природных ресурсов и экологии РФ и Тульской области, Федерального агентства лесного хозяйства, Департаментов лесного хозяйства по ЦФО и Тульской области, ФБУ «Рослесозащита» и его филиалов из Тульской, Воронежской, Рязанской, Калужской, Владимирской областей, Управлений лесного хозяйства Липецкой и Орловской областей, Богородицкого лесничества и Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

Регистрация участников акции начнется в 10.00 в Центре приема посетителей Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино.

Торжественное открытие ­состоится в 12:00.

Участникам акции предложат также теплый и душевный мастер-класс по валянию и шиповниковую трапезу. Мастер Екатерина Зернова предлагает сделать на память о посещении Куликова поля брошки в виде ярких осенних листьев, а кулинары музейного кафе к ароматным по-летнему травяным чаям и витаминному шиповниковому взвару подадут пироги с повидлом из ягод дикой розы.

Вход по предварительной регистрации.

Название «Зеленая Дубрава» акция получила в честь лесного урочища, где ждал своего часа Засадный полк, благодаря которому русское воинство одержало победу на Куликовом поле.

За 14 лет акции на месте утраченного урочища «Зеленая Дубрава» были высажены десятки тысяч саженцев. Среди них дуб черешчатый, клен остролистный, ясень обыкновенный, липа мелколиственная, тем самым восстановив историческую площадь лесного массива. В последние годы восстанавливают лесные массивы в долине реки Смолки и балки «Рыбий Верх».