Концерт органной музыки при участии Михаила Каталикова

В католическом храме Святых Апостолов Петра и Павла состоится органный концерт лауреата всероссийских конкурсов Михаила Каталикова.

Михаил Каталиков — исполнитель самой разной музыки — от эпохи барокко и классицизма до музыки современных композиторов. По первому образованию математик.

Михаил окончил Академический музыкальный колледж при МГК и Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по классу органа.

Участвовал во многих конкурсах, в том числе: конкурсе молодых деятелей искусств им. Бидлоо в 2008 году (г. Москва — лауреат (4-е место), Soli Deo Gloria в 2012 году (г. Москва — лауреат (3-е место), конкурсе органистов имени О. Г. Янченко в 2014 году (г. Волгоград) — победитель, конкурсе органистов Sancta Caecilia в 2015 году (г. Красногорск — лауреат (2-е место).

В настоящее время ведет активную концертную деятельность, концертирует как сольно, так и в составе различных ансамблей, выступает в органных залах и соборах Москвы, Владимира, Санкт-Петербурга, Кирова, Светлогорска, Волгограда, Курска и других городов.

В программе: К. Сен-Санс, С. Франк, А. Гильман, Э. Григ, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, А. Риттер, П. Чайковский, В. Каратыгин.