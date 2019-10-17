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Вадим Курылев

Вадим Курылев

В «ИКС баре» на территории «Ликерки Лофт» выступит культовый петербургский музыкант Вадим Курылёв. Музыкант является основателем, автором песен, фронтменом группы ЭлектропартиZаны.

У него свое, крайне самобытное, представление о музыке и поэзии, он бесконечно свободен, он выходит за рамки любых ограничений. Ему удается сохранять баланс между протестным духом рок-н-ролла и желанием истинного художника сделать этот мир лучше.

Стоимость:  в предпродаже 400 р. в день концерта 600 р.

Где и когда?
Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
19 октября 2019, суббота
20:00
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Касса
Элизиум
Купить билет
16 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
LIZER
Купить билет
20 октября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Пигмалион
Купить билет
22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Инкогнито
Купить билет
25 октября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Хочу купить вашего мужа
Купить билет
5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Северный флот
Купить билет
1 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
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