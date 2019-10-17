Вадим Курылев

В «ИКС баре» на территории «Ликерки Лофт» выступит культовый петербургский музыкант Вадим Курылёв. Музыкант является основателем, автором песен, фронтменом группы ЭлектропартиZаны.

У него свое, крайне самобытное, представление о музыке и поэзии, он бесконечно свободен, он выходит за рамки любых ограничений. Ему удается сохранять баланс между протестным духом рок-н-ролла и желанием истинного художника сделать этот мир лучше.

Стоимость: в предпродаже 400 р. в день концерта 600 р.