Вадим Курылев
В «ИКС баре» на территории «Ликерки Лофт» выступит культовый петербургский музыкант Вадим Курылёв. Музыкант является основателем, автором песен, фронтменом группы ЭлектропартиZаны.
У него свое, крайне самобытное, представление о музыке и поэзии, он бесконечно свободен, он выходит за рамки любых ограничений. Ему удается сохранять баланс между протестным духом рок-н-ролла и желанием истинного художника сделать этот мир лучше.
Стоимость: в предпродаже 400 р. в день концерта 600 р.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85
19 октября 2019, суббота
20:00
16 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 октября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
25 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽