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Теорема Пифагора или девушка ценой в четыре вола

Теорема Пифагора или девушка ценой в четыре вола

В Новомосковском филиале театра Драмы представят премьерную комедию от авторов сценариев к фильмам Леонида Гайдая — «Операция Ы», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» Якова Костюковского и Мориса Слободского. Действие спектакля погружает в атмосферу Древней Греции, где живет знаменитый учёный и философ Пифагор. Он красив, умён, но одновременно угрюм и заносчив и в людях ценит сочетание ума и силы. Молодая спартанка Клео приезжает на Самос с тайной целью познакомиться с Пифагором. Увидев своего кумира, Клео с первого взгляда влюбляется в него, и, чтобы быть ближе к философу, девушка переодевается в юношу, и уговаривает Пифагора взять её в ученики…

Стоимость: 300−400 р.

Где и когда?
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
27 сентября 2019, пятница
18:00
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19 октября 2019, суббота
18:00
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Слот
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17 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Громыка
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18 октября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Северный флот
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1 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Инкогнито
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25 октября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
Дельфин
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9 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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