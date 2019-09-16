Теорема Пифагора или девушка ценой в четыре вола

В Новомосковском филиале театра Драмы представят премьерную комедию от авторов сценариев к фильмам Леонида Гайдая — «Операция Ы», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» Якова Костюковского и Мориса Слободского. Действие спектакля погружает в атмосферу Древней Греции, где живет знаменитый учёный и философ Пифагор. Он красив, умён, но одновременно угрюм и заносчив и в людях ценит сочетание ума и силы. Молодая спартанка Клео приезжает на Самос с тайной целью познакомиться с Пифагором. Увидев своего кумира, Клео с первого взгляда влюбляется в него, и, чтобы быть ближе к философу, девушка переодевается в юношу, и уговаривает Пифагора взять её в ученики…

Стоимость: 300−400 р.