Теорема Пифагора или девушка ценой в четыре вола
В Новомосковском филиале театра Драмы представят премьерную комедию от авторов сценариев к фильмам Леонида Гайдая — «Операция Ы», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» Якова Костюковского и Мориса Слободского. Действие спектакля погружает в атмосферу Древней Греции, где живет знаменитый учёный и философ Пифагор. Он красив, умён, но одновременно угрюм и заносчив и в людях ценит сочетание ума и силы. Молодая спартанка Клео приезжает на Самос с тайной целью познакомиться с Пифагором. Увидев своего кумира, Клео с первого взгляда влюбляется в него, и, чтобы быть ближе к философу, девушка переодевается в юношу, и уговаривает Пифагора взять её в ученики…
Стоимость: 300−400 р.
Где и когда?
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
27 сентября 2019, пятница
18:00
19 октября 2019, суббота
18:00
17 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
18 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
25 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
27 - 30 сентября
₽ Билеты: 100-300 ₽
9 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽