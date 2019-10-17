Выставка собак

В Туле по адресу ул. Вяземская 10 пройдут сразу две выставки собак. На мероприятие будут привезены лучшие представители всех пород из Тульской области и других уголков нашей страны.

Выставки организованы кинологическими клубами «Гардиан» и «Арсенал».