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Выставка собак

Выставка собак

В Туле по адресу ул. Вяземская 10 пройдут сразу две выставки собак. На мероприятие будут привезены лучшие представители всех пород из Тульской области и других уголков нашей страны.

Выставки организованы кинологическими клубами «Гардиан» и «Арсенал».

Вход свободный.

Где и когда?
К25
Тула, ул. Вяземская, д. 10
19 октября 2019, суббота
11:00
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Касса
Элизиум
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16 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
LIZER
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20 октября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Пигмалион
Купить билет
22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Инкогнито
Купить билет
25 октября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Хочу купить вашего мужа
Купить билет
5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Северный флот
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1 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
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