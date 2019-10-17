Выставка собак
В Туле по адресу ул. Вяземская 10 пройдут сразу две выставки собак. На мероприятие будут привезены лучшие представители всех пород из Тульской области и других уголков нашей страны.
Выставки организованы кинологическими клубами «Гардиан» и «Арсенал».
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Вяземская, д. 10
19 октября 2019, суббота
11:00
16 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 октября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
25 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽