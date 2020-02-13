Выходные в Туле: 14-16 февраля

Проведите эти выходные в любви. Любовь к Чехову, Юрию Хою, Гарри Поттеру и джазу — основная тема мероприятий самых романтических выходных года.

Куда сходить на День святого Валентина мы уже писали, теперь подробнее остановимся на том, что еще интересного ожидается на выходных.

Фестивали

Когда: 15 февраля, суббота, 19.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70

Цена: 1000−1300 р.

Фестиваль приурочен к 55-летию со дня рождения артиста. В нем задействованы родные и близкие Юрия Хоя, которые окружали его в творческой и в семейной жизни, — Ирина, старшая дочь Юрия Клинских (настоящая фамилия фронтмена группы «Сектор Газа»), музыканты золотого состава группы «Сектор Газа» и создатель единственного официального фан-клуба — Сергей Ким. На сцене выступят участники кавер-групп «Чёрный Вторник» и «Сектор Газовой Атаки».

Молотняк Когда: 16 февраля, воскресенье, 16.00

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.

Цена: 250 р. Спустя пять лет легендарный тульский фестиваль молодых рок-групп возвращается. По итогам голосования в финальном концерте выступят восемь рок-групп: dantin, Gold_Kafel, KNIVESOUT, ORANGE KEEP, River Bridge, ВЫКЛЮЧИ СВЕТ, Мокрый Вилли, ЧумнойDоктор. На концерте будут не только известные и новые имена тульского рока, но и большое разнообразие музыкальных направлений – от лирического рока до панка и металла.

Концерты

Когда: 15 февраля, суббота, 19.00

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.

Цена: 1300 р.

Концерт Animal ДжаZ станет продолжением осеннего тура «Время любить». В сет-лист войдут лучшие композиции за 19-летнюю историю группы и песни из нового альбома. Animal ДжаZ умудряется быть актуальным каждый день, здесь и сейчас, не подстраиваясь под сиюминутные дуновения музыкальных ветров. Сегодня на концерты группы уже ходят семьями, а голос Александра Красовицкого стал одним из самых заметных голосов поколения.

Когда: 14 февраля, пятница, 18.00

Где: Concert Hall (Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70)

Цена: 699−1999 р.

В честь Дня всех влюбленных в пятницу состоится тульская вечеринка Summit от Гаути и Диесто. На сцене выступит ЗОМБ вместе со своими танцевальными хитами HENNESY, «Делаем Флекс», «Панацея», «Даже не половина» и «Она горит на танцполе».

Когда: 15 февраля, суббота, 19.00

Где: М2, тульский рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 500 р.

На сцене ТУЛЬСКОГО РОК-КЛУБА М2 выступит неформальная джаз-группа из Москвы. Девушка с контрабасом, мертвый баянист и братья по разуму зажгут на тульской сцене.

Под её песни рыдают матросы и полицейские, танцуют бюргеры и музыканты похоронного оркестра.

Вечеринки

Когда: 14 февраля, пятница, 20.00

Где: Bon Voyage (Тула, ул. Головина, 9)

Цена: 850−1500 р.

В ресторане Bon Voyage тематическая вечеринка по случаю Дня святого Валентина с необходимой атмосферой — украшенным сердечками залом, музыкой и столиком на двоих с угощениями. Гостей ждет шоу, танцы, подарки и сюрпризы и тематическая фотозона. При желании организаторы могут помочь с подготовкой предложения руки и сердца.

Театр

Когда: 16 февраля, воскресенье, 18.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70

Цена: 500 р. за место за столиком

В Concert Hall открывается необычный театральный проект под названием «Театральный ужин». По замыслу зрители приходят посмотреть спектакль, но садятся не в партер, а за столик в ресторане, где можно еще и поесть. Пока на сцене идет спектакль, зрители пробуют блюда от модного тульского шеф-повара Руслана Танцуры. Проект откроется дебютным спектаклем «Зловещая история» по произведениям Эдгара Аллена от Московского профессионального театра-студии «Верба».

События

Когда: 16 февраля, воскресенье, 17.00

Где: Тульская областная универсальная научная библиотека, Тула, улица Тургеневская, 48

Предварительная регистрация по телефону : 8 (953) 187-47-53 .

В воскресенье в Тульском научной библиотеке пройдет всемирная акция для поклонников книг о знаменитом волшебнике.

В программе вечера: просмотр фильмов о волшебнике и викторина на знание магической вселенной. Испытания разделены на пять туров по уровню сложности.

В перерывах участники обучатся дуэльным заклятиям и смогут попробовать фирменные блюда из знаменитой франшизы: драже «Берти Боттс» с любым вкусом, сливочное пиво и зелье удачи «Феликс Фелицис».

Когда: 14 февраля, пятница, 18.30

Где: Дом дворянского собрания, Тула, пр. Ленина, 44

Цена: 250 р.

Артисты тульской филармонии Елена Сладкова, Александр Романов и фольклорный ансамбль «Усладушка» приглашают зрителей на литературно-поэтический вечер, посвященный юбилею писателя.

Программа «Прозаический поэт» названа в честь одного из 50 псевдонимов Чехова. Артисты исполнят отрывки из произведений «Загадочная натура», «Скверная история», «Длинный язык» и шутки в одном действии «Медведь».

Когда: 16 февраля, воскресенье, начало мероприятия – 10.00, игротека – 15.00

Где: Тульский областной экзотариум, улица Первомайская, 13-а, к. 10 (новая экспозиция в Белоусовском парке)

Цена: 100 р.+ входной билет в новое здание экзотариума, в день мероприятия — 300 р. + входной билет в новое здание экзотариума.

В новом здании экзотариума пройдет фестиваль настольных ролевых игр. В программе мастер-классы, семинары, круглый стол, общение с ведущими игр и, конечно, многочисленные игротеки.

Клуб настольных и ролевых игр «Дракон-в-Кубе» продемонстрирует в действии новинки ролевых игр «Новая эра», Искусство Волшебства, Ars Magica и Мышиная Стража.

Выставки

Когда: 16 февраля, воскресенье, 11.00

Где: К25, Тула, ул. Вяземская, 10

Вход свободный.

На территории стадиона K25 по адресу ул. Вяземская, 10 пройдет выставка собак. На мероприятии – лучшие представители декоративных, служебных и спортивных пород со всей страны.

Когда: 14 февраля, пятница, 14.00, 15-16 февраля, суббота-воскресенье, 10.00 (до 29 мая)

Где: Тульский областной краеведческий музей, Тула, улица Советская, 68

Вход свободный.

В Тульском областном краеведческом музее появилась выставка, посвященная истории городского электротранспорта.

Посетители музея увидят фотографии, документы, макеты кассы, депо, трамваев и троллейбусов, а также учебные плакаты. А самые юные посетители смогут прокомпостировать билетик и даже представить себя в роли вагоновожатого.

Проект создан совместно с МКП «Тулгорэлектротранс», музеем «Истории тульского трамвая» (МБУДО «ЦВР»), а также частных коллекций туляков В. Н. Щербакова , А. В. Колесникова , М. Н. Компанца и Д. Н. Денисова .

Спорт

Когда: 14 февраля, пятница, 13.00

Где: Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Венёв

Вход свободный.

На выходных пройдут полуфинальные и финальные бои первенства Тульской области по боксу. В соревнованиях принимают участие юноши 13−14 и 15−16 лет.

Когда: 15 февраля, суббота, 12.00, регистрация участников в 11.00.

Где: ледовый дворец «Юбилейный», Новомосковск, ул. Пионерская, 4-а

Вход свободный.

В Новомосковском ледовом дворце «Юбилейный» пройдет яркий спортивный праздник для всей семьи, посвященный зимним видам спорта.

В программе: хоккей 3х3, перетягивание каната, бросковая зона, турнир по NHL 20, массовое катание, полевая кухня.

Мастер-классы

Когда: 15 февраля, суббота, 15.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, Центральный переулок, 18

Цена: 400 р.

В лектории «Октавы» пройдет мастер-класс по созданию стильных настенных часов «Луна». Участники создадут стильные 30-сантиметровые часы из винила, дерева и часового механизма.

Занятие входит в основной цикл изучения основ дизайна интерьера с практическим заданием. Курс ведет Анастасия Конончук. На каждом занятии рассматриваются способы преобразования жилого пространства при помощи различных цветовых решений, материалов и предметов декора.

Детям

Когда: 16 февраля, воскресенье, 16.00

Где: Тульский областной театр юного зрителя, Тула, улица Коминтерна, 2

Цена: 200 р.

В театре юного зрителя впервые пройдет спектакль для малышей. По своему формату спектакль близок к традиционной детской постановке, хотя и предполагает свободное общение с маленькими зрителями. Детки с родителями отправятся в увлекательное путешествие по странам мира вместе с Алисой и Безумным Шляпником. Представление продлится 35 минут, а в конце всех зрителей ожидает приятный памятный сюрприз.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

Фильм продолжает сказочную историю хоккеиста Саши и фигуристки Нади и показывает, как складывается жизнь главных героев после свадьбы. Надя мечтают завести ребёнка, однако это, скорее всего, положит конец ее спортивной карьере. К какому решению придут главные герои и какой выход найдут в выборе между семьёй и карьерой, вы узнаете, посмотрев картину.

Ярко-синий ежик из видеоигр Sega перекочевал на большие экраны. По сюжету Соник живет в мире людей и у него даже есть человеческий друг, который знакомит персонажа видеоигр со сложностями жизни на Земле. У этой жизни есть и неприятная сторона – за Соником охотится злодейский герой Джима Керри, который хочет пленить синего ежика и использовать его безграничную суперсилу для завоевания мирового господства.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.