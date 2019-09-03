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Animal ДжаZ

Animal ДжаZ

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт переносится на другую дату. Билеты, купленные на 12 октября действительны.

На сцене клуба Backstage выступят главные герои петербургского альтернативного рока Animal ДжаZ.

Свой осенний тур музыканты назвали «Время любить». В сет-лист предстоящих концертов войдут лучшие композиции за 19-летнюю историю группы, а также премьеры песен из будущего альбома, дату релиза которого музыканты пока не разглашают.

 

Animal ДжаZ умудряются быть актуальными каждый день, здесь и сейчас, не подстраиваясь под сиюминутные дуновения музыкальных ветров. Сегодня на их концерты уже ходят семьями, а голос Александра Красовицкого стал одним из самых заметных голосов поколения.

В 2019 году популярность группы вышла на новый уровень с релизом песни «Чувства» — антивоенного гимна, ярко и однозначно выразившего социальную позицию группы и её лидера. Клип «Чувства», в котором приняли участие Юрий Шевчук и Евгений Маргулис, The Hatters и Little Big, произвёл эффект разорвавшейся бомбы в медиапространстве.

В послужном списке группы — полные многотысячные залы концертных площадок, все крупнейшие фестивали, бесчисленные награды и регалии, первые места чартов iTunes и Google Play и официальный статус «легенд русского рока».

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
15 февраля 2020, суббота
19:00
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Касса
Кватро
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12 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1360-2295 ₽
Сергей Пенкин
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28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
От классики до рока
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28 февраля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Same_Peяson
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27 февраля, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 200 ₽
Nina Garnet
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15 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Дайте два
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13 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
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