Лёд 2
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 14.02.2020
Режиссер:
Жора Крыжовников
Актеры:
Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Юлия Хлынина, Надежда Михалкова, Сергей Кузнецов, Сергей Лавыгин, Виталия Корниенко, Вера Тарасова
Жанр:
мелодрама, спортивный, семейный, детский
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Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках…
Сегодня
|09:10
|Октябрь
|10:00
|Юность (Узловая)
|10:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00
|Химик (Ефремов)
|10:05
|Союз (Алексин)
|10:20
|Синема Стар
|10:20
|Киносити
|10:25
|Алмаз Синема
|11:40
|Октябрь
|12:05
|Киносити
|12:20
|Химик (Ефремов)
|12:50
|Киносити
|12:55
|Алмаз Синема
|13:30
|Октябрь
|14:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|14:25
|Юность (Узловая)
|14:35
|Киносити
|14:40
|Химик (Ефремов)
|14:45
|Союз (Алексин)
|15:20
|Киносити
|15:25
|Синема Стар
|15:25
|Алмаз Синема
|16:10
|Союз (Алексин)
|16:30
|Октябрь
|16:40
|Синема Стар
|17:00
|Химик (Ефремов)
|17:55
|Киносити
|18:10
|Алмаз Синема
|18:15
|Октябрь
|18:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:35
|Юность (Узловая)
|19:00
|Киносити
|19:05
|Союз (Алексин)
|19:20
|Химик (Ефремов)
|20:00
|Алмаз Синема
|20:30
|Синема Стар
|20:30
|Киносити
|20:35
|Союз (Алексин)
|20:35
|Алмаз Синема
|21:00
|Юность (Узловая)
|21:05
|Октябрь
|21:30
|Киносити
|21:40
|Химик (Ефремов)
|21:40
|Синема Стар
|22:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|22:55
|Союз (Алексин)
|23:00
|Киносити
|23:00
|Алмаз Синема
Завтра
16 февраля, воскресенье
|09:10
|Октябрь
|10:00
|Юность (Узловая)
|10:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00
|Химик (Ефремов)
|10:05
|Союз (Алексин)
|10:20
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|10:25
|Алмаз Синема
|11:40
|Октябрь
|12:05
|Киносити
|12:20
|Химик (Ефремов)
|12:50
|Киносити
|12:55
|Алмаз Синема
|13:30
|Октябрь
|14:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|14:25
|Юность (Узловая)
|14:35
|Киносити
|14:40
|Химик (Ефремов)
|14:45
|Союз (Алексин)
|15:20
|Киносити
|15:25
|Алмаз Синема
|15:25
|Синема Стар
|16:10
|Союз (Алексин)
|16:30
|Октябрь
|16:40
|Синема Стар
|17:00
|Химик (Ефремов)
|17:55
|Киносити
|18:05
|Алмаз Синема
|18:15
|Октябрь
|18:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:35
|Юность (Узловая)
|19:00
|Алмаз Синема
|19:00
|Киносити
|19:05
|Союз (Алексин)
|19:20
|Химик (Ефремов)
|20:00
|Алмаз Синема
|20:30
|Синема Стар
|20:30
|Киносити
|20:35
|Союз (Алексин)
|21:00
|Юность (Узловая)
|21:05
|Октябрь
|21:30
|Киносити
|21:40
|Химик (Ефремов)
|21:40
|Синема Стар
|22:25
|Алмаз Синема
|22:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|22:55
|Союз (Алексин)
|23:00
|Киносити
|00:00
|Киносити
|01:50
|Киносити
17 февраля, понедельник
|09:10
|Октябрь
|10:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00
|Химик (Ефремов)
|10:05
|Союз (Алексин)
|10:20
|Синема Стар
|10:20
|Киносити
|10:25
|Алмаз Синема
|11:40
|Октябрь
|12:05
|Киносити
|12:20
|Химик (Ефремов)
|12:50
|Киносити
|12:55
|Алмаз Синема
|13:30
|Октябрь
|14:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|14:35
|Киносити
|14:40
|Химик (Ефремов)
|14:45
|Союз (Алексин)
|15:20
|Киносити
|15:25
|Синема Стар
|15:25
|Алмаз Синема
|16:10
|Союз (Алексин)
|16:30
|Октябрь
|16:40
|Синема Стар
|17:00
|Химик (Ефремов)
|17:55
|Киносити
|18:05
|Алмаз Синема
|18:15
|Октябрь
|18:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:00
|Алмаз Синема
|19:00
|Киносити
|19:05
|Союз (Алексин)
|19:20
|Химик (Ефремов)
|20:00
|Алмаз Синема
|20:30
|Синема Стар
|20:30
|Киносити
|20:35
|Союз (Алексин)
|21:05
|Октябрь
|21:30
|Киносити
|21:40
|Химик (Ефремов)
|21:40
|Синема Стар
|22:25
|Алмаз Синема
|22:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|22:55
|Союз (Алексин)
|23:00
|Киносити
|00:00
|Киносити
18 февраля, вторник
|09:10
|Октябрь
|10:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00
|Химик (Ефремов)
|10:00
|Юность (Узловая)
|10:05
|Союз (Алексин)
|10:20
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|11:40
|Октябрь
|12:05
|Киносити
|12:20
|Химик (Ефремов)
|12:50
|Киносити
|13:30
|Октябрь
|14:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|14:25
|Юность (Узловая)
|14:35
|Киносити
|14:40
|Химик (Ефремов)
|14:45
|Союз (Алексин)
|15:20
|Киносити
|15:25
|Синема Стар
|16:10
|Союз (Алексин)
|16:30
|Октябрь
|16:40
|Синема Стар
|17:00
|Химик (Ефремов)
|17:55
|Киносити
|18:15
|Октябрь
|18:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:35
|Юность (Узловая)
|19:05
|Союз (Алексин)
|19:20
|Химик (Ефремов)
|20:30
|Киносити
|20:30
|Синема Стар
|20:35
|Союз (Алексин)
|21:00
|Юность (Узловая)
|21:05
|Октябрь
|21:30
|Киносити
|21:40
|Химик (Ефремов)
|21:40
|Синема Стар
|22:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|22:55
|Союз (Алексин)
|23:00
|Киносити
|00:00
|Киносити
19 февраля, среда
|09:10
|Октябрь
|10:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00
|Юность (Узловая)
|10:00
|Химик (Ефремов)
|10:05
|Союз (Алексин)
|10:20
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|11:40
|Октябрь
|12:05
|Киносити
|12:20
|Химик (Ефремов)
|12:50
|Киносити
|13:30
|Октябрь
|14:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|14:25
|Юность (Узловая)
|14:35
|Киносити
|14:40
|Химик (Ефремов)
|14:45
|Союз (Алексин)
|15:20
|Киносити
|15:25
|Синема Стар
|16:10
|Союз (Алексин)
|16:30
|Октябрь
|16:40
|Синема Стар
|17:00
|Химик (Ефремов)
|17:55
|Киносити
|18:15
|Октябрь
|18:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:35
|Юность (Узловая)
|19:00
|Киносити
|19:05
|Союз (Алексин)
|19:20
|Химик (Ефремов)
|20:30
|Синема Стар
|20:30
|Киносити
|20:35
|Союз (Алексин)
|21:00
|Юность (Узловая)
|21:05
|Октябрь
|21:30
|Киносити
|21:40
|Химик (Ефремов)
|21:40
|Синема Стар
|22:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|22:55
|Союз (Алексин)
|23:00
|Киносити
|00:00
|Киносити
20 февраля, четверг
|00:00
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:25
12:55
15:25
18:10
20:00
20:35
23:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
14:20
18:25
22:45
|Киносити
|
10:20
12:05
12:50
14:35
15:20
17:55
19:00
20:30
21:30
23:00
|Октябрь
|
09:10
11:40
13:30
16:30
18:15
21:05
|Синема Стар
|
10:20
15:25
16:40
20:30
21:40
|Союз (Алексин)
|
10:05
14:45
16:10
19:05
20:35
22:55
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:20
14:40
17:00
19:20
21:40
|Юность (Узловая)
|
10:00
14:25
18:35
21:00
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:25
12:55
15:25
18:05
20:00
20:30
22:25
01:10
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
14:20
18:25
22:45
|Киносити
|
10:20
12:05
12:50
14:35
15:20
17:55
19:00
20:30
21:30
23:00
00:00
01:50
|Октябрь
|
09:10
11:40
13:30
16:30
18:15
21:05
|Синема Стар
|
10:20
15:25
16:40
20:30
21:40
|Союз (Алексин)
|
10:05
14:45
16:10
19:05
20:35
22:55
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:20
14:40
17:00
19:20
21:40
|Юность (Узловая)
|
10:00
14:25
18:35
21:00
16 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:25
12:55
15:25
18:05
19:00
20:00
22:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
14:20
18:25
22:45
|Киносити
|
10:20
12:05
12:50
14:35
15:20
17:55
19:00
20:30
21:30
23:00
00:00
01:50
|Октябрь
|
09:10
11:40
13:30
16:30
18:15
21:05
|Синема Стар
|
10:20
15:25
16:40
20:30
21:40
|Союз (Алексин)
|
10:05
14:45
16:10
19:05
20:35
22:55
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:20
14:40
17:00
19:20
21:40
|Юность (Узловая)
|
10:00
14:25
18:35
21:00
17 февраля, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:25
12:55
15:25
18:05
19:00
20:00
22:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
14:20
18:25
22:45
|Киносити
|
10:20
12:05
12:50
14:35
15:20
17:55
19:00
20:30
21:30
23:00
00:00
|Октябрь
|
09:10
11:40
13:30
16:30
18:15
21:05
|Синема Стар
|
10:20
15:25
16:40
20:30
21:40
|Союз (Алексин)
|
10:05
14:45
16:10
19:05
20:35
22:55
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:20
14:40
17:00
19:20
21:40
18 февраля, вторник
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
14:20
18:25
22:45
|Киносити
|
10:20
12:05
12:50
14:35
15:20
17:55
20:30
21:30
23:00
00:00
|Октябрь
|
09:10
11:40
13:30
16:30
18:15
21:05
|Синема Стар
|
10:20
15:25
16:40
20:30
21:40
|Союз (Алексин)
|
10:05
14:45
16:10
19:05
20:35
22:55
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:20
14:40
17:00
19:20
21:40
|Юность (Узловая)
|
10:00
14:25
18:35
21:00
19 февраля, среда
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
14:20
18:25
22:45
|Киносити
|
10:20
12:05
12:50
14:35
15:20
17:55
19:00
20:30
21:30
23:00
00:00
|Октябрь
|
09:10
11:40
13:30
16:30
18:15
21:05
|Синема Стар
|
10:20
15:25
16:40
20:30
21:40
|Союз (Алексин)
|
10:05
14:45
16:10
19:05
20:35
22:55
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:20
14:40
17:00
19:20
21:40
|Юность (Узловая)
|
10:00
14:25
18:35
21:00
20 февраля, четверг
|Киносити
|
00:00
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 375-675 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2600 ₽
6 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 699-1999 ₽
20 марта, пятница 20:30
₽ Билеты: 600-1000 ₽
3 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽