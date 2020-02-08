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Лёд 2

Лёд 2

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 14.02.2020
 
Режиссер:
Жора Крыжовников
  
Актеры:
Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Юлия Хлынина, Надежда Михалкова, Сергей Кузнецов, Сергей Лавыгин, Виталия Корниенко, Вера Тарасова
  
Жанр:
мелодрама, спортивный, семейный, детский
  
Продолжительноcть:
132 мин
  

Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках…

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Сегодня
09:10 Октябрь
10:00 Юность (Узловая)
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 Химик (Ефремов)
10:05 Союз (Алексин)
10:20 Синема Стар
10:20 Киносити
10:25 Алмаз Синема
11:40 Октябрь
12:05 Киносити
12:20 Химик (Ефремов)
12:50 Киносити
12:55 Алмаз Синема
13:30 Октябрь
14:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:25 Юность (Узловая)
14:35 Киносити
14:40 Химик (Ефремов)
14:45 Союз (Алексин)
15:20 Киносити
15:25 Синема Стар
15:25 Алмаз Синема
16:10 Союз (Алексин)
16:30 Октябрь
16:40 Синема Стар
17:00 Химик (Ефремов)
17:55 Киносити
18:10 Алмаз Синема
18:15 Октябрь
18:25 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:35 Юность (Узловая)
19:00 Киносити
19:05 Союз (Алексин)
19:20 Химик (Ефремов)
20:00 Алмаз Синема
20:30 Синема Стар
20:30 Киносити
20:35 Союз (Алексин)
20:35 Алмаз Синема
21:00 Юность (Узловая)
21:05 Октябрь
21:30 Киносити
21:40 Химик (Ефремов)
21:40 Синема Стар
22:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:55 Союз (Алексин)
23:00 Киносити
23:00 Алмаз Синема
Завтра
09:10 Октябрь
10:00 Юность (Узловая)
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 Химик (Ефремов)
10:05 Союз (Алексин)
10:20 Синема Стар
10:20 Киносити
10:25 Алмаз Синема
11:40 Октябрь
12:05 Киносити
12:20 Химик (Ефремов)
12:50 Киносити
12:55 Алмаз Синема
13:30 Октябрь
14:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:25 Юность (Узловая)
14:35 Киносити
14:40 Химик (Ефремов)
14:45 Союз (Алексин)
15:20 Киносити
15:25 Алмаз Синема
15:25 Синема Стар
16:10 Союз (Алексин)
16:30 Октябрь
16:40 Синема Стар
17:00 Химик (Ефремов)
17:55 Киносити
18:05 Алмаз Синема
18:15 Октябрь
18:25 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:35 Юность (Узловая)
19:00 Киносити
19:05 Союз (Алексин)
19:20 Химик (Ефремов)
20:00 Алмаз Синема
20:30 Синема Стар
20:30 Киносити
20:30 Алмаз Синема
20:35 Союз (Алексин)
21:00 Юность (Узловая)
21:05 Октябрь
21:30 Киносити
21:40 Химик (Ефремов)
21:40 Синема Стар
22:25 Алмаз Синема
22:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:55 Союз (Алексин)
23:00 Киносити
00:00 Киносити
01:10 Алмаз Синема
01:50 Киносити
16 февраля, воскресенье
09:10 Октябрь
10:00 Юность (Узловая)
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 Химик (Ефремов)
10:05 Союз (Алексин)
10:20 Киносити
10:20 Синема Стар
10:25 Алмаз Синема
11:40 Октябрь
12:05 Киносити
12:20 Химик (Ефремов)
12:50 Киносити
12:55 Алмаз Синема
13:30 Октябрь
14:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:25 Юность (Узловая)
14:35 Киносити
14:40 Химик (Ефремов)
14:45 Союз (Алексин)
15:20 Киносити
15:25 Алмаз Синема
15:25 Синема Стар
16:10 Союз (Алексин)
16:30 Октябрь
16:40 Синема Стар
17:00 Химик (Ефремов)
17:55 Киносити
18:05 Алмаз Синема
18:15 Октябрь
18:25 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:35 Юность (Узловая)
19:00 Алмаз Синема
19:00 Киносити
19:05 Союз (Алексин)
19:20 Химик (Ефремов)
20:00 Алмаз Синема
20:30 Синема Стар
20:30 Киносити
20:35 Союз (Алексин)
21:00 Юность (Узловая)
21:05 Октябрь
21:30 Киносити
21:40 Химик (Ефремов)
21:40 Синема Стар
22:25 Алмаз Синема
22:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:55 Союз (Алексин)
23:00 Киносити
00:00 Киносити
01:50 Киносити
17 февраля, понедельник
09:10 Октябрь
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 Химик (Ефремов)
10:05 Союз (Алексин)
10:20 Синема Стар
10:20 Киносити
10:25 Алмаз Синема
11:40 Октябрь
12:05 Киносити
12:20 Химик (Ефремов)
12:50 Киносити
12:55 Алмаз Синема
13:30 Октябрь
14:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:35 Киносити
14:40 Химик (Ефремов)
14:45 Союз (Алексин)
15:20 Киносити
15:25 Синема Стар
15:25 Алмаз Синема
16:10 Союз (Алексин)
16:30 Октябрь
16:40 Синема Стар
17:00 Химик (Ефремов)
17:55 Киносити
18:05 Алмаз Синема
18:15 Октябрь
18:25 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:00 Алмаз Синема
19:00 Киносити
19:05 Союз (Алексин)
19:20 Химик (Ефремов)
20:00 Алмаз Синема
20:30 Синема Стар
20:30 Киносити
20:35 Союз (Алексин)
21:05 Октябрь
21:30 Киносити
21:40 Химик (Ефремов)
21:40 Синема Стар
22:25 Алмаз Синема
22:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:55 Союз (Алексин)
23:00 Киносити
00:00 Киносити
18 февраля, вторник
09:10 Октябрь
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 Химик (Ефремов)
10:00 Юность (Узловая)
10:05 Союз (Алексин)
10:20 Киносити
10:20 Синема Стар
11:40 Октябрь
12:05 Киносити
12:20 Химик (Ефремов)
12:50 Киносити
13:30 Октябрь
14:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:25 Юность (Узловая)
14:35 Киносити
14:40 Химик (Ефремов)
14:45 Союз (Алексин)
15:20 Киносити
15:25 Синема Стар
16:10 Союз (Алексин)
16:30 Октябрь
16:40 Синема Стар
17:00 Химик (Ефремов)
17:55 Киносити
18:15 Октябрь
18:25 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:35 Юность (Узловая)
19:05 Союз (Алексин)
19:20 Химик (Ефремов)
20:30 Киносити
20:30 Синема Стар
20:35 Союз (Алексин)
21:00 Юность (Узловая)
21:05 Октябрь
21:30 Киносити
21:40 Химик (Ефремов)
21:40 Синема Стар
22:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:55 Союз (Алексин)
23:00 Киносити
00:00 Киносити
19 февраля, среда
09:10 Октябрь
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 Юность (Узловая)
10:00 Химик (Ефремов)
10:05 Союз (Алексин)
10:20 Киносити
10:20 Синема Стар
11:40 Октябрь
12:05 Киносити
12:20 Химик (Ефремов)
12:50 Киносити
13:30 Октябрь
14:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:25 Юность (Узловая)
14:35 Киносити
14:40 Химик (Ефремов)
14:45 Союз (Алексин)
15:20 Киносити
15:25 Синема Стар
16:10 Союз (Алексин)
16:30 Октябрь
16:40 Синема Стар
17:00 Химик (Ефремов)
17:55 Киносити
18:15 Октябрь
18:25 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:35 Юность (Узловая)
19:00 Киносити
19:05 Союз (Алексин)
19:20 Химик (Ефремов)
20:30 Синема Стар
20:30 Киносити
20:35 Союз (Алексин)
21:00 Юность (Узловая)
21:05 Октябрь
21:30 Киносити
21:40 Химик (Ефремов)
21:40 Синема Стар
22:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:55 Союз (Алексин)
23:00 Киносити
00:00 Киносити
20 февраля, четверг
00:00 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Завтра брошу
Купить билет
19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Праздничный концерт к Дню защитника Отечества «Любо. Братцы, жить!»
Купить билет
20 февраля, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-675 ₽
Валерий Сюткин
Купить билет
27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2600 ₽
МЭВЛ| все хиты| SUMMIT vol 4
Купить билет
6 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 699-1999 ₽
Революция
Купить билет
20 марта, пятница 20:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
3 апреля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
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