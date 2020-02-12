Концерты, кино, дискотека и квартирник: обзор лучших событий 14 февраля
Предлагаем идеи для романтического свидания и рассказываем, где найти новые знакомства, если вы встречаете День Святого Валентина в одиночестве.
Концерт Вячеслава Бутусова
Начало: 19.00
Где: Городской концертный зал (Тула, улица Советская, 2)
Цена: 3000−5000 р.
Что быть романтичнее песен «Наутилуса» в День всех влюбленных, для тех, кто взрослел, влюблялся и жил в эпоху юных романтиков 80-х. «НАУ» сумел создать гимн не одного поколения, — актуальный, атмосферный, наполненный смыслом и душой.
Вячеслав Бутусов готовит программу «Гудбай, Америка!» на бис! Зрителей ждет поразительная, порой гипнотическая сценография, видеоряд, состоящий из хроникальных концертных записей и эпизодов из кинофильмов, а также давно знакомые песни в современной авторской трактовке.
Вечеринка Summit с Зомбом
Начало: 18.00
Где: Concert Hall (Тула, ул. Фридриха Энгельса 70)
Цена: 699−1999 р. (акция 1=2)
Молодое поколение может отправиться на фирменную тульскую вечеринку Summit от Гаути и Диесто. В этот вечер на сцене выступит ЗОМБ вместе со своими танцевальными хитами «HENNESY», «Делаем Флекс», «Панацея», «Даже не половина» и «Она горит на танцполе». Те, кто встречает праздник без пары гарантированно найдут на вечеринке новые интересные знакомства, а для влюбленных, и тех, кто приходит по двое действует выгодная 50% скидка — можно купить два билета по цене одного.
Романтическая вечеринка «Лед и пламя»
Начало в 20.00
Где: Bon Voyage (Тула, ул. Головина, 9)
Цена: 850−1500 р.
Тем, кто мечтает устроить романтический вечер, советуем заглянуть в ресторан Bon Voyage. Здесь будет проходить тематическая вечеринка со всей необходимой атрибутикой — украшенным сердечками залом, музыкой и столиком на двоих с угощениями. Гостей ждет шоу, танцы, подарки и сюрпризы и тематическая фотозона. Все это входит в стоимость билета, который кстати можно купить с 15% скидкой.
День всех влюбленных в ресторанах «Искры»
Начало с 14.00 и до позднего вечера
Где: рестораны городского пространства «Искра»
Цены: средний чек за ужин на двоих.
В ресторанах «Искры» для влюбленных пар подготовлено много сюрпризов:
С 14.00−15.00 в кофейне «БАРИ» каждой паре второй напиток по специальной цене.
В ресторане «Культура» можно будет получить комплимент с предсказанием и поучаствовать в конкурсе на лучшее признание в любви. С 21.00 музыкальная программа с саксофоном.
«ВиноДомино» для влюблённых приготовили приятные подарки, специальное меню от шеф-повара и сольное выступление романтичной Татьяны Ребровой.
В ресторане What Else? гостей ждет ужин при свечах под чарующий аккомпанемент — струнный квартет El Classic.
В ресторане «Шарден» каждая пара в день влюблённых получит хачапури по-аджарски в виде сердца. За праздничное настроение будет отвечать дуэт «Наедине».
До 21.00 в LillPill предлагают проверить ваши отношения на крепость. Гостей ждут специальные презенты. Подробности за стойкой.
Ресторан Saldens предлагает всем влюбленным праздничный презент — неповторимый десерт, который, в романтическом настроении, готовил сам шеф-повар.
«Чайка» представляет сет из трёх коктейлей и сопутствующих к ним закусок по праздничной цене.
Романтичный киноклуб «Игровое. Love is»
Начало в 19.30
Где: «Барабан», независимая театральная компания, Тула, Центральный переулок 20, творческий индустриальный кластер «Октава» (На карте)
Цена: 200 р.
В независимой театральной компании «Барабан» пройдет кинопоказ от клуба «Игровое», посвященный Дню Святого Валентина. Гостей ждут напитки, современное кино, карточка с номерами и красный маркер.
По традиции организаторы представят зрителям отрывки из культовых фильмов, из которых гости выбирают фильм для просмотра путем голосования. В этот раз на суд зрителей представят 6 горячих, нежных, вынимающих душу love story.
После игры и просмотра гостей ждут танцы и романтические сюрпризы.
Премьера фильма «Лёд 2»
Цена от 140 р.
Прекрасный способ провести время вместе - сходить на премьеру долгожданного фильма «Лёд 2».
Фильм продолжает сказочную историю хоккеиста Саши и фигуристки Нади и показывает, как складывается жизнь главных героев после свадьбы. Надя вовсю мечтают завести в своей семье ребёнка, однако это, скорее всего, положит конец для спортивной карьеры. К какому решению придут главные герои, и какой выход найдут в этом выборе между семьёй и карьерой - узнаете, посмотрев картину. Первые сеансы премьеры стартуют 14 февраля с самого утра.
Квартирник про любовь
Начало в 19.00
Где: М2, тульский рок-клуб (Тула, ул. Октябрьская, 306)
Вход свободный
Любители посидеть в обнимку друг с другом в уютной ламповой каморке с кофе и сигаретой и послушать песни Цоя, Шевчука и БГ проведут отличный вечер на романтичном квартирнике в M2. Это встреча талантливых людей желающих петь и играть с такими же талантливыми людьми желающими слушать и получать от этого удовольствие.
В эту пятницу выступят:
- Игорь Новиков
- Евгения Лухина
- Николай Красов
- Анастасия Зенкова
Нет четкого расписания и правил. Исполнитель может прерваться и выпить кофе, вы можете с ним поболтать. Весь вечер действует свободный микрофон. Желающие могут спеть.
Окей, Бумер: Valentine's Day
Начало в 21.00
Где: «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
Цена: 250 р.
В честь Дня всех влюбленных в «Типографии» пройдет вечеринка из ретро-серии «Ок, Бумер». Знаменитый мем, обозначающий взаимоотношения современной молодежи и старшего поколения вдохновил «Типографию» на создание целой серии стилизованных ретро-вечеринок для молодежи. 14 февраля гостей ждут романтические шлягеры Билана, Укупника, Меладзе, «Иванушек International» в исполнении диджея Заря и веселые конкурсы.
Дискотека 90-х
Начало в 22.00
Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19
Вход свободный, бронирование столов по тел. 525-025
Те, чья романтическая история пришлась на времена вишневых девяток и кассетных хитов группы «Комбинация» или же современные поклонники стиля 90-х могут отправиться на вечеринку в Harat's pub. В программе танцы, угар, хорошее настроение и конкурсы.