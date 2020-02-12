Концерты, кино, дискотека и квартирник: обзор лучших событий 14 февраля

Предлагаем идеи для романтического свидания и рассказываем, где найти новые знакомства, если вы встречаете День Святого Валентина в одиночестве.

Начало: 19.00

Где: Городской концертный зал (Тула, улица Советская, 2)

Цена: 3000−5000 р.

Что быть романтичнее песен «Наутилуса» в День всех влюбленных, для тех, кто взрослел, влюблялся и жил в эпоху юных романтиков 80-х. «НАУ» сумел создать гимн не одного поколения, — актуальный, атмосферный, наполненный смыслом и душой.

Вячеслав Бутусов готовит программу «Гудбай, Америка!» на бис! Зрителей ждет поразительная, порой гипнотическая сценография, видеоряд, состоящий из хроникальных концертных записей и эпизодов из кинофильмов, а также давно знакомые песни в современной авторской трактовке.

Начало: 18.00

Где: Concert Hall (Тула, ул. Фридриха Энгельса 70)

Цена: 699−1999 р. (акция 1=2)

Молодое поколение может отправиться на фирменную тульскую вечеринку Summit от Гаути и Диесто. В этот вечер на сцене выступит ЗОМБ вместе со своими танцевальными хитами «HENNESY», «Делаем Флекс», «Панацея», «Даже не половина» и «Она горит на танцполе». Те, кто встречает праздник без пары гарантированно найдут на вечеринке новые интересные знакомства, а для влюбленных, и тех, кто приходит по двое действует выгодная 50% скидка — можно купить два билета по цене одного.

Начало в 20.00

Где: Bon Voyage (Тула, ул. Головина, 9)

Цена: 850−1500 р.

Тем, кто мечтает устроить романтический вечер, советуем заглянуть в ресторан Bon Voyage. Здесь будет проходить тематическая вечеринка со всей необходимой атрибутикой — украшенным сердечками залом, музыкой и столиком на двоих с угощениями. Гостей ждет шоу, танцы, подарки и сюрпризы и тематическая фотозона. Все это входит в стоимость билета, который кстати можно купить с 15% скидкой.

Начало с 14.00 и до позднего вечера

Где: рестораны городского пространства «Искра»

Цены: средний чек за ужин на двоих.

В ресторанах «Искры» для влюбленных пар подготовлено много сюрпризов:



С 14.00−15.00 в кофейне «БАРИ» каждой паре второй напиток по специальной цене.



В ресторане «Культура» можно будет получить комплимент с предсказанием и поучаствовать в конкурсе на лучшее признание в любви. С 21.00 музыкальная программа с саксофоном.



«ВиноДомино» для влюблённых приготовили приятные подарки, специальное меню от шеф-повара и сольное выступление романтичной Татьяны Ребровой.



В ресторане What Else? гостей ждет ужин при свечах под чарующий аккомпанемент — струнный квартет El Classic.



В ресторане «Шарден» каждая пара в день влюблённых получит хачапури по-аджарски в виде сердца. За праздничное настроение будет отвечать дуэт «Наедине».

До 21.00 в LillPill предлагают проверить ваши отношения на крепость. Гостей ждут специальные презенты. Подробности за стойкой.



Ресторан Saldens предлагает всем влюбленным праздничный презент — неповторимый десерт, который, в романтическом настроении, готовил сам шеф-повар.



«Чайка» представляет сет из трёх коктейлей и сопутствующих к ним закусок по праздничной цене.

Начало в 19.30

Где: «Барабан», независимая театральная компания, Тула, Центральный переулок 20, творческий индустриальный кластер «Октава» (На карте)

Цена: 200 р.



В независимой театральной компании «Барабан» пройдет кинопоказ от клуба «Игровое», посвященный Дню Святого Валентина. Гостей ждут напитки, современное кино, карточка с номерами и красный маркер.

По традиции организаторы представят зрителям отрывки из культовых фильмов, из которых гости выбирают фильм для просмотра путем голосования. В этот раз на суд зрителей представят 6 горячих, нежных, вынимающих душу love story.

После игры и просмотра гостей ждут танцы и романтические сюрпризы.

Цена от 140 р.

Прекрасный способ провести время вместе - сходить на премьеру долгожданного фильма «Лёд 2».

Фильм продолжает сказочную историю хоккеиста Саши и фигуристки Нади и показывает, как складывается жизнь главных героев после свадьбы. Надя вовсю мечтают завести в своей семье ребёнка, однако это, скорее всего, положит конец для спортивной карьеры. К какому решению придут главные герои, и какой выход найдут в этом выборе между семьёй и карьерой - узнаете, посмотрев картину. Первые сеансы премьеры стартуют 14 февраля с самого утра.

Начало в 19.00

Где: М2, тульский рок-клуб (Тула, ул. Октябрьская, 306)

Вход свободный

Любители посидеть в обнимку друг с другом в уютной ламповой каморке с кофе и сигаретой и послушать песни Цоя, Шевчука и БГ проведут отличный вечер на романтичном квартирнике в M2. Это встреча талантливых людей желающих петь и играть с такими же талантливыми людьми желающими слушать и получать от этого удовольствие.

В эту пятницу выступят:

Игорь Новиков Евгения Лухина Николай Красов Анастасия Зенкова

Нет четкого расписания и правил. Исполнитель может прерваться и выпить кофе, вы можете с ним поболтать. Весь вечер действует свободный микрофон. Желающие могут спеть.

Начало в 21.00

Где: «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 250 р.

В честь Дня всех влюбленных в «Типографии» пройдет вечеринка из ретро-серии «Ок, Бумер». Знаменитый мем, обозначающий взаимоотношения современной молодежи и старшего поколения вдохновил «Типографию» на создание целой серии стилизованных ретро-вечеринок для молодежи. 14 февраля гостей ждут романтические шлягеры Билана, Укупника, Меладзе, «Иванушек International» в исполнении диджея Заря и веселые конкурсы.

Начало в 22.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Вход свободный, бронирование столов по тел. 525-025

Те, чья романтическая история пришлась на времена вишневых девяток и кассетных хитов группы «Комбинация» или же современные поклонники стиля 90-х могут отправиться на вечеринку в Harat's pub. В программе танцы, угар, хорошее настроение и конкурсы.