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Первенство области по боксу

Первенство области по боксу

С 13 по 15 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе города Венёва пройдёт первенство Тульской области по боксу. В соревнованих примут участие юноши 13−14 и 15−16 лет.

Торжественное открытие турнира: 13 февраля в 15.00
Полуфиналы: 14 февраля. Начало в 13.00.
Решающие бои: 15 февраля. Начало в 11.00.

Вход свободный.

Где и когда?
Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Венёв
13 февраля 2020, четверг
15:00
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14 февраля 2020, пятница
13:00
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15 февраля 2020, суббота
11:00
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Касса
Клинтон Баберс (США)
Купить билет
13 февраля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
ГУДТАЙМС
Купить билет
13 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Моя подруга Катрин!
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14 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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28 февраля, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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