Первенство области по боксу
С 13 по 15 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе города Венёва пройдёт первенство Тульской области по боксу. В соревнованих примут участие юноши 13−14 и 15−16 лет.
Торжественное открытие турнира: 13 февраля в 15.00
Полуфиналы: 14 февраля. Начало в 13.00.
Решающие бои: 15 февраля. Начало в 11.00.
Вход свободный.
Где и когда?
13 февраля 2020, четверг
15:00
14 февраля 2020, пятница
13:00
15 февраля 2020, суббота
11:00
13 февраля, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
28 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽