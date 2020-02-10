Первенство области по боксу

С 13 по 15 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе города Венёва пройдёт первенство Тульской области по боксу. В соревнованих примут участие юноши 13−14 и 15−16 лет.

Торжественное открытие турнира: 13 февраля в 15.00

Полуфиналы: 14 февраля. Начало в 13.00.

Решающие бои: 15 февраля. Начало в 11.00.

Вход свободный.