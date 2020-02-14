Открытый фестиваль по лыжным гонкам
16 февраля в лыжном комплексе им.
Торжественное открытие соревнований в 11.30, начало соревнований в 12.00
Вход свободный.
Где и когда?
поселок Косая Гора, ул. Максима Горького, 62
16 февраля 2020, воскресенье
12:00
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
25 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-1600 ₽
29 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-825 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽