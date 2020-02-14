16 февраля в лыжном комплексе им. В. П. Веденина пройдет открытый фестиваль по лыжным гонкам. Участники будут соревноваться в технике классического хода.

Торжественное открытие соревнований в 11.30, начало соревнований в 12.00

Вход свободный.