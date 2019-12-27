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Nina Garnet

Nina Garnet

На сцене ТУЛЬСКОГО РОК КЛУБА М2 выступит неформальная джаз-группа из Москвы! Девушка с контрабасом, мертвый баянист и братья по разуму зажгут на тульской сцене.

Под её песни рыдают матросы и полицейские, танцуют бюргеры и музыканты похоронного оркестра.



Их цепкие мелодии незримо остаются с вами и появляются в голове неожиданно под звук утренней кофеварки (кстати, это хороший знак!)

Этот вечер изменит вас слегка, но чувственно, и точно — к лучшему!

 

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
15 февраля 2020, суббота
19:00
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Кватро
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12 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1360-2295 ₽
Сергей Пенкин
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28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
От классики до рока
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28 февраля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Same_Peяson
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27 февраля, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 200 ₽
Nina Garnet
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15 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Дайте два
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13 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
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