Nina Garnet
На сцене ТУЛЬСКОГО РОК КЛУБА М2 выступит неформальная джаз-группа из Москвы! Девушка с контрабасом, мертвый баянист и братья по разуму зажгут на тульской сцене.
Под её песни рыдают матросы и полицейские, танцуют бюргеры и музыканты похоронного оркестра.
Их цепкие мелодии незримо остаются с вами и появляются в голове неожиданно под звук утренней кофеварки (кстати, это хороший знак!)
Этот вечер изменит вас слегка, но чувственно, и точно — к лучшему!
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
15 февраля 2020, суббота
19:00
12 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1360-2295 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 200 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽