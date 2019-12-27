Nina Garnet

На сцене ТУЛЬСКОГО РОК КЛУБА М2 выступит неформальная джаз-группа из Москвы! Девушка с контрабасом, мертвый баянист и братья по разуму зажгут на тульской сцене.

Под её песни рыдают матросы и полицейские, танцуют бюргеры и музыканты похоронного оркестра.





Их цепкие мелодии незримо остаются с вами и появляются в голове неожиданно под звук утренней кофеварки (кстати, это хороший знак!)



Этот вечер изменит вас слегка, но чувственно, и точно — к лучшему!