Театральный ужин: спектакль «Зловещая история»

В Concert Hall покажут роковой спектакль в рамках специального проекта «Театральный Ужин». Пока на сцене идет оригинальный спектакль — зрители могут получать не только эстетическое, но и гастрономическое удовольствие - ужин от модного тульского шеф-повара Руслана Танцуры.

Первый «Театральный ужин» состоится 16 февраля. На сцене выступит Московский профессиональный театр-студия «Верба» со своим Роковым спектаклем «Зловещая история» по произведениям Э.А.По.