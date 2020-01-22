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Театральный ужин: спектакль «Зловещая история»

Театральный ужин: спектакль «Зловещая история»

В Concert Hall покажут роковой спектакль в рамках специального проекта «Театральный Ужин». Пока на сцене идет оригинальный спектакль — зрители могут получать не только эстетическое, но и гастрономическое удовольствие  - ужин от модного тульского шеф-повара Руслана Танцуры.

Первый «Театральный ужин» состоится 16 февраля. На сцене выступит Московский профессиональный театр-студия «Верба» со своим Роковым спектаклем «Зловещая история» по произведениям Э.А.По.

Театр-студия «Верба» известен своими оригинальными мобильными постановками для любых площадок: от большой сцены до арт-клуба, галереи и т. п. В основе спектаклей «Вербы» — синтез различных видов искусств и экспериментальный подход к раскрытию драматургического материала.

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Театр-студия «Верба» был основан известным поэтом, актёром и режиссёром Максимилианом Потёмкиным в 2009. Труппа «Вербы» под руководством Дианы Кузнецовой — ведущей актрисы, сценариста, режиссёра и хореографа- не только выступает на различных площадках Москвы и Подмосковья, но и активно гастролирует по таким городам, как Санкт-Петербург, Рига (Латвия), Вышний Волочёк, Тверь, Светлогорск, Анапа, Орёл.

Театр является лауреатом различных театральных фестивалей («Взмах Крыла», «Московская обочина», «Театральный город» и др.) и участником всевозможных творческих инициатив.

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
16 февраля 2020, воскресенье
18:00
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Касса
От классики до рока
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28 февраля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Калевала
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25 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Мара
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28 февраля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
Ятор-шоу
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29 марта, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-825 ₽
Gorizont ЗА ЖИВОЕ!
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7 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
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