Театральный ужин: спектакль «Зловещая история»
В Concert Hall покажут роковой спектакль в рамках специального проекта «Театральный Ужин». Пока на сцене идет оригинальный спектакль — зрители могут получать не только эстетическое, но и гастрономическое удовольствие - ужин от модного тульского шеф-повара Руслана Танцуры.
Первый «Театральный ужин» состоится 16 февраля. На сцене выступит Московский профессиональный театр-студия «Верба» со своим Роковым спектаклем «Зловещая история» по произведениям Э.А.По.
Театр-студия «Верба» известен своими оригинальными мобильными постановками для любых площадок: от большой сцены до арт-клуба, галереи
Театр-студия «Верба» был основан известным поэтом, актёром и режиссёром Максимилианом Потёмкиным в 2009. Труппа «Вербы» под руководством Дианы Кузнецовой — ведущей актрисы, сценариста, режиссёра и хореографа- не только выступает на различных площадках Москвы и Подмосковья, но и активно гастролирует по таким городам, как Санкт-Петербург, Рига (Латвия), Вышний Волочёк, Тверь, Светлогорск, Анапа, Орёл.
Театр является лауреатом различных театральных фестивалей («Взмах Крыла», «Московская обочина», «Театральный город» и др.) и участником всевозможных творческих инициатив.