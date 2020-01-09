МОЛОТНЯК-2020

После пятилетнего отсутствия легендарный ежегодный фестиваль молодых рок-групп возвращается!

Фестиваль «Молотняк» проводился с 2003 года и собирал молодые, интересные рок-группы из Тулы и Тульской области.

В этом году в финал вышли 8 групп:

dantin

Gold_Kafel

KNIVESOUT

ORANGE KEEP

River Bridge

ВЫКЛЮЧИ СВЕТ

Мокрый Вилли

ЧумнойDоктор

Самым юным участникам еще нет и 16 лет. За всю историю в нем поучаствовало более 350 групп самых различных стилей от лирического рока до панка и металла.

Восьмерку лучших исполнителей зрители увидят на отчетном концерте победителей фестиваля, который состоится 16 февраля. Начало в 16.00.

Стоимость: 250 р.