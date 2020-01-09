МОЛОТНЯК-2020
После пятилетнего отсутствия легендарный ежегодный фестиваль молодых рок-групп возвращается!
Фестиваль «Молотняк» проводился с 2003 года и собирал молодые, интересные рок-группы из Тулы и Тульской области.
В этом году в финал вышли 8 групп:
- dantin
- Gold_Kafel
- KNIVESOUT
- ORANGE KEEP
- River Bridge
- ВЫКЛЮЧИ СВЕТ
- Мокрый Вилли
- ЧумнойDоктор
Самым юным участникам еще нет и 16 лет. За всю историю в нем поучаствовало более 350 групп самых различных стилей от лирического рока до панка и металла.
Восьмерку лучших исполнителей зрители увидят на отчетном концерте победителей фестиваля, который состоится 16 февраля. Начало в 16.00.
Стоимость: 250 р.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
16 февраля 2020, воскресенье
16:00
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
25 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-1600 ₽
29 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-825 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽