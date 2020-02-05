Основы дизайна интерьера: создание аксессуара часы-Луна
В лектории «Октавы» пройдет мастер-класс по созданию стильных настенных часов Луна. Участники создадут стильные 30-сантиметровые часы-Луну из винила, дерева и часового механизма.
Занятие входит в основной цикл изучения основ дизайна интерьера с практическим заданием.Курс ведет Анастасия Конончук. На каждом занятии рассматриваются способы преобразования жилого пространства, при помощи различных цветовых решений, материалов и предметов декора.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
15 февраля 2020, суббота
15:00
12 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1360-2295 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 200 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽