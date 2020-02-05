Основы дизайна интерьера: создание аксессуара часы-Луна

В лектории «Октавы» пройдет мастер-класс по созданию стильных настенных часов Луна. Участники создадут стильные 30-сантиметровые часы-Луну из винила, дерева и часового механизма.

Занятие входит в основной цикл изучения основ дизайна интерьера с практическим заданием.Курс ведет Анастасия Конончук. На каждом занятии рассматриваются способы преобразования жилого пространства, при помощи различных цветовых решений, материалов и предметов декора.



