Веселое чаепитие

В театре юного зрителя впервые пройдет спектакль для малышей. По своему формату спектакль близок к традиционной детской постановке, хотя и предполагает свободное общение с маленькими зрителями. Детки с родителями отправятся в увлекательное путешествие по странам мира вместе с Алисой и Безумным шляпником. Представление продлится 35 минут, а в конце всех зрителей ожидает приятный памятный сюрприз.

Стоимость: 200 р.