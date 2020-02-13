Трикон
В новом здании экзотариума пройдет фестиваль настольных ролевых игр. В программе мастер-классы, семинары, общение с ведущими игр и, конечно, многочисленные игротеки.
Клуб настольных и ролевых игр «Дракон-в-Кубе» продемонстрирует в действии новинки ролевых игр «Новая эра», Искусство Волшебства, Ars Magica и Мышиная Стража.
Стоимость: 100 р.+ входной билет в новое здание экзотариума, в день мероприятия — 300 р.+ входной билет в новое здание экзотариума.
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
16 февраля 2020, воскресенье
10:00
16 февраля 2020, воскресенье
15:00
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
25 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-1600 ₽
29 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-825 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽