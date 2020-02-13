В новом здании экзотариума пройдет фестиваль настольных ролевых игр. В программе мастер-классы, семинары, общение с ведущими игр и, конечно, многочисленные игротеки.

Клуб настольных и ролевых игр «Дракон-в-Кубе» продемонстрирует в действии новинки ролевых игр «Новая эра», Искусство Волшебства, Ars Magica и Мышиная Стража.

Стоимость: 100 р.+ входной билет в новое здание экзотариума, в день мероприятия — 300 р.+ входной билет в новое здание экзотариума.