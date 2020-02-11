Шутки прозаического поэта

В Доме дворянского собрания пройдет литературно-поэтический вечер, посвященный юбилею А. П. Чехова .

«Прозаический поэт» — таким был один из 50 псевдонимов, которыми он подписывал свои ранние рассказы. «Фамилию я отдал медицине, с которою не расстанусь до гробовой доски», — говорил Чехов. Но со временем «расстановка сил» изменилась — и доктор превратился в литератора, одного из величайших русских писателей, всемирно известного драматурга, чьи пьесы и по сей день не сходят с театральных подмостков.

Артисты Елена Сладкова, Александр Романов и фольклорный ансамбль «Усладушка» (художественный руководитель — заслуженный работник культуры РФ Марина Федосеева) приглашают зрителей вместе перелистать страницы его рассказов «Загадочная натура», «Скверная история», «Длинный язык» и шутки в одном действии «Медведь».

Стоимость: 250 р.