Шутки прозаического поэта
В Доме дворянского собрания пройдет литературно-поэтический вечер, посвященный юбилею
«Прозаический поэт» — таким был один из 50 псевдонимов, которыми он подписывал свои ранние рассказы. «Фамилию я отдал медицине, с которою не расстанусь до гробовой доски», — говорил Чехов. Но со временем «расстановка сил» изменилась — и доктор превратился в литератора, одного из величайших русских писателей, всемирно известного драматурга, чьи пьесы и по сей день не сходят с театральных подмостков.
Артисты Елена Сладкова, Александр Романов и фольклорный ансамбль «Усладушка» (художественный руководитель — заслуженный работник
Стоимость: 250 р.