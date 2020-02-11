Всемирная акция «Ночь Гарри Поттера»
Тульская областная научная библиотека приглашает туляков на «Ночь Гарри Поттера». Мероприятие приурочено к всемирной акции Британского издательства Bloomsbury, к которой ежегодно присоединяются поклонники книг о знаменитом волшебнике из разных стран.
В программе вечера: просмотр фильмов о волшебнике и викторина на знание магической вселенной. Испытания разделены на пять туров по уровню сложности.
В перерывах участники обучатся дуэльным заклятиям и смогут попробовать фирменные блюда из знаменитой франшизы: драже «Берти Боттс» с любым вкусом, сливочное пиво и зелье удачи «Феликс Фелицис».
Требуется предварительная регистрация по телефону
Где и когда?
Тула, улица Тургеневская, 48
16 февраля 2020, воскресенье
17:00
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
25 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-1600 ₽
29 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-825 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽