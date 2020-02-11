Всемирная акция «Ночь Гарри Поттера»

Тульская областная научная библиотека приглашает туляков на «Ночь Гарри Поттера». Мероприятие приурочено к всемирной акции Британского издательства Bloomsbury, к которой ежегодно присоединяются поклонники книг о знаменитом волшебнике из разных стран.

В программе вечера: просмотр фильмов о волшебнике и викторина на знание магической вселенной. Испытания разделены на пять туров по уровню сложности.

В перерывах участники обучатся дуэльным заклятиям и смогут попробовать фирменные блюда из знаменитой франшизы: драже «Берти Боттс» с любым вкусом, сливочное пиво и зелье удачи «Феликс Фелицис».