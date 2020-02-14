Стас Пьеха, певец: «Меня никто не продвигал!»

Валерия Хващевская, фото из архива Стаса Пьехи (ИА «Столица»).

Артист предельно откровенен с публикой и с журналистами. Он честно рассказал о том, как боролся с опасными привычками в своей жизни, пользовался ли он когда-нибудь блатом и как складываются отношения с сыном — пятилетним Петром.

О Стасе как о музыканте большинство людей узнало после того, как он принял участие в одном из самых ярких телевизионных шоу «Фабрика звезд». После этого было множество съемок, хитов, альбомов, ТВ-проектов. Он только что отметил 15-летие творческой деятельности, а впереди – другая дата: собственное 40-летие.

– Стас, Вы – один из немногих артистов, кто довольно откровенно рассказывает о своей жизни. У нас в шоу-бизнесе ведь не принято говорить о своих болезнях, а тем более – о пагубных привычках, зависимостях. Почему Вы заняли именно такую позицию?

– Да, многие артисты создают некий глянцевый образ и сами начинают в него верить. Я же, напротив, от всех образов избавляюсь и стараюсь ничего о себе не придумывать – так мне самому легче. Люблю честных людей и сам стараюсь быть таким же. Поэтому мне не стыдно делиться даже тем негативным, через что я прошел, и если ко мне обращаются за советом, опытом, помощью, я с удовольствием ее оказываю.

Особенно когда это напрямую связано с тем, чем я занимаюсь сейчас, – с лечением наркозависимых. У меня уже на протяжении пяти лет функционирует медицинский наркологический центр.

– А Вам самому что помогло избавиться от зависимости?

– Для начала надо сказать, что я употреблял наркотики 22 года – с 12 и вплоть до 34 лет. До того момента, когда у меня случился инфаркт. Обычно в этой ситуации человек или гибнет, или возвращается к жизни, отталкиваясь от определенного дна, – для каждого оно разное. Для меня отправной точкой стало сердце. Я до сих пор помню тот страшный день, когда я думал, что умру. Я позвонил своей знакомой и попросил ее приехать в мою квартиру – выкинуть всё, что у меня осталось, вылить весь алкоголь и отвезти меня куда-нибудь подальше от дома. С того момента началась моя тотальная трезвость...

– Вы всегда были окружены музыкой. Был шанс выбрать другую профессию?

– Разумеется, он был. Но я пошел путем наименьшего сопротивления, потому что для меня органичнее всего было заниматься тем, что окружало меня с детства, – музыкой. Потому что, кроме бабушки, у меня были музыкантами дедушка и бабушка по отцовской линии, мама и папа, отчим, прабабушка. То есть дело тут не в Эдите, а в том, что абсолютно все мои родственники так или иначе связаны с музыкой: сочиняли, слушали, играли музыку – и я всегда при этом присутствовал.

– «Фабрика звезд» была отличным стартом. Откройте сейчас тайну: не по блату туда попали?

– Я прошел кастинг и честно попал в «Фабрику» наравне с остальными участниками. Я пошел туда от безысходности. Мне «Фабрика звезд» как шоу была не особенно близка. Но в тот момент, когда я туда пошел, я находился в тупике. У меня была одна альтернативная группа, мы играли рок, также я работал в ансамбле «Пелагея» с маленькой Пелагеей – ей было тогда лет 16. И еще я подрабатывал в ресторане, пел. Пробовал себя во всех жанрах. Но мечтал быть сольным артистом, а у меня все никак не выходило. Я хотел рвануть с этой своей альтернативной группой – не получилось. С Пелагеей где-то через полтора года мы расстались, потому что у них изменилась программа и концепция. А в ресторане я, разумеется, петь не хотел. Все мои проекты застопорились, и тогда я впервые в жизни согласился на какую-либо публичность, на которую у меня с детства была аллергия.

– Семья Вам как-то помогала? Материально, по крайней мере?

– В моем случае финансовых бонусов от бабушки или от мамы никаких не было, и мне смешно, что люди до сих пор мне это инкриминируют. У меня был бонус доверия определенного поколения к моей фамилии – и при этом был хейт молодого поколения.

Многие говорили, что мне всё досталось благодаря Эдите: «бабка продвинула», «бабка вложила», «бабка позвонила». Но никто никогда никуда не звонил, не продвигал, ничего такого не было.

В какой-то период моей жизни я был, кажется, готов поубивать всех, кто меня доставал подобными заявлениями. Но с годами ты смиряешься и понимаешь, что у каждого – своя данность.

– Кстати, раз уж Вы упомянули Эдиту Станиславовну, скажите – она добрая бабушка?

– Эдита – человек-настроение. Бывала и очень доброй, бывала временами и строгой. Но злой я ее не помню вообще. Каждый год мы собираемся всей семьей на день рождения Эдиты. Всё наше семейство приезжает в Петербург, и 31 июля все мы стараемся присутствовать у Эдиты на концерте, а после собираемся у нее дома за городом на летней веранде за праздничным столом. Общаемся, вспоминаем приятные истории, просто хорошо проводим время. Это наш главный семейный праздник.

– Вам сложно быть отцом?

– Я, конечно, поторопился с рождением ребенка, ведь прежде чем заводить малыша, надо сперва позаботиться о том, чтобы сделать лучше самого себя. Ни в коем случае не рекомендую людям делать так же! Но участвуя даже косвенно в воспитании сына, я понимаю, что, только став добрым, хорошим и умеющим понимать других человеком, я смогу ему что-то дать. Потому что никакие суррогаты, никакие «якобы» не подходят: ребенок всё очень чувствует. Поэтому тут так: либо ты становишься лучше, либо ты проигрываешь. Я сейчас стремлюсь к тому, чтобы стать для своего сына достойным родителем, тем человеком, к которому он всегда может обратиться за советом и помощью, которому он будет доверять и на которого будет равняться.

– Вы строгий отец?

– Нет, не сказал бы. Я не ругаю Петю никогда – да и он не делает сейчас чего-то такого, за что я мог бы его ругать или что я хотел бы ему запретить. К тому же мы с сыном не так уж и часто видимся, потому что на данный момент он вместе с мамой живет в городе Пушкине под Петербургом. Наталья (бывшая жена Стаса Пьехи. – Прим. ред.) приняла решение, что сейчас сыну будет там лучше. Но в любом случае для сына в Москве строится дом, у них тут есть и квартира, и я бы очень хотел, чтобы в скором времени Петя и Наташа перебрались в Москву, чтобы я мог чаще видеться с сыном.

– Продолжаете сейчас сотрудничать с Виктором Дробышем?

– С Витей у нас уже много лет нет никаких контрактов – просто существуют хорошие человеческие взаимоотношения и моя благодарность за то, что мы прошли вместе много трудных испытаний.

– Вы творческий человек. Чего ждать от Вас поклонникам в ближайшее время?

– У нас будет два клипа. Один из них – на песню Михаила Гуцериева «В самый первый раз». Это наша четвертая совместная работа. В данном случае мы остались верны себе: получилось некое кино, которое мы снимали в Лос-Анджелесе. Для этого мы выбрали такую локацию, как дом Пикассо, – дом, который реально строился по его проекту, в котором он вроде как даже сам жил. В клипе у нас снялась красивая девушка – актриса, певица и музыкант американских кровей. Получилась очень яркая и чувственная любовная история. А второй клип – на песню «Глубина». Мы планируем выпустить его ко Дню святого Валентина.

Из досье Myslo

Станислав Пятрасович Пьеха

Родился 13 августа 1980 г. в Ленинграде.

Певец, участник проекта «Фабрика звёзд».

Владелец клиники комплексного лечения алкоголизма, наркомании и реабилитации.

Внук певицы, народной артистки СССР Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого, сын Илоны Броневицкой.

Занимался в хоровом училище Ленинградской капеллы имени Глинки по классу фортепиано и хорового пения, окончил эстрадно-джазовое отделение при Государственном музыкальном училище имени Гнесиных.

Семья: разведен, сын Петр (2014 г. р.).

Студийные альбомы: «Одна звезда» (2005), «Иначе» (2008), «10» (2013).