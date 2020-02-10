Всероссийская выставка собак
На территории стадиона K25 по адресу ул. Вяземская д. 10 пройдет выставка собак. На мероприятие съедутся лучшие представители декоративных, служебных и спортивных пород со всей страны.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Вяземская, д. 10
16 февраля 2020, воскресенье
11:00
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
25 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-1600 ₽
29 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-825 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽