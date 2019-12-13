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Синий трактор

Синий трактор

В Городском концертном зале состоится развивающее музыкальное шоу песенных хитов «Синего Трактора».

Все дети любят «Синий трактор». А кто не любит — тот просто ещё не видел этих добрых, забавных мультфильмов-песен, полных запоминающихся шуток, которые с удовольствием повторяет вся семья.

Синий трактор теперь и на сцене! Добрая шоу-сказка в мягком плюшевом формате для самых маленьких зрителей. Главный герой Синий Трактор гулял и потерялся. Его новые друзья — Профессор, Девочка Маша и Мальчик Петя — отправляются в полные приключения путешествие, чтобы найти его дом.

В этой сказке нет злодеев — дети будут танцевать, смеяться и радоваться полностью позитивному представлению.

Сидеть не придётся: много интерактива в каждом номере шоу позволяет веселиться на всю катушку, рядом со своим местом. Никаких границ между сценой и залом!

Будет весело! Все тотально погружаются в действие, веселье доходит до дальних рядов благодаря специальному игровому реквизиту для каждого зрителя. Каждый ребенок почувствует себя важным и незаменимым.

Это запомнится. В основе лежит простой и понятный детям сюжет, состоящий из сменяющих друг друга музыкальных игр, в которых участвует весь зал. Дома ребёнок с восторгом расскажет о шоу другим членам семьи.

Концертное шоу «Синий трактор едет к нам» — идеальный вариант для первого знакомства малышей с театром!

Продумано всё:

  • детские пастельные тона в производстве декораций, костюмов и реквизита;
  • темп речи и динамика событий соответствует восприятию детей этого возраста и поддерживает их вовлечение;
  • дети не ограниченны в своей активности: у них есть возможность веселиться и все трогать;
  • любимый «Синий трактор» — это ростовая кукла. Он живой, настоящий;
  • огромный экран, вписанный в декорацию, создаёт иллюзию настоящего путешествия не только для детей, но и для взрослых.

Подарите ребенку настоящие эмоции!

Вы будете счастливы от того, насколько счастлив ваш ребенок от встречи с любимым героем!

Официальный сайт www.s-traktorshow.ru

Продолжительность спектакля — 55 минут.

Детям до 3 лет включительно вход свободный без предоставления отдельного места.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
15 февраля 2020, суббота
12:00
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Касса
Анатолий Вассерман
Купить билет
18 февраля, вторник 19:00
Harat's Pub
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Sellout и «Архипанк»
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23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
ATL
Купить билет
14 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Любовная чехарда
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4 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1020-1615 ₽
Ятор-шоу
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29 марта, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-825 ₽
Театральный ужин: спектакль «Зловещая история»
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16 февраля, воскресенье 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
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