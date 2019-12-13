Синий трактор
В Городском концертном зале состоится развивающее музыкальное шоу песенных хитов «Синего Трактора».
Все дети любят «Синий трактор». А кто не любит — тот просто ещё не видел этих добрых, забавных мультфильмов-песен, полных запоминающихся шуток, которые с удовольствием повторяет вся семья.
Синий трактор теперь и на сцене! Добрая шоу-сказка в мягком плюшевом формате для самых маленьких зрителей. Главный герой Синий Трактор гулял и потерялся. Его новые друзья — Профессор, Девочка Маша и Мальчик Петя — отправляются в полные приключения путешествие, чтобы найти его дом.
В этой сказке нет злодеев — дети будут танцевать, смеяться и радоваться полностью позитивному представлению.
Сидеть не придётся: много интерактива в каждом номере шоу позволяет веселиться на всю катушку, рядом со своим местом. Никаких границ между сценой и залом!
Будет весело! Все тотально погружаются в действие, веселье доходит до дальних рядов благодаря специальному игровому реквизиту для каждого зрителя. Каждый ребенок почувствует себя важным и незаменимым.
Это запомнится. В основе лежит простой и понятный детям сюжет, состоящий из сменяющих друг друга музыкальных игр, в которых участвует весь зал. Дома ребёнок с восторгом расскажет о шоу другим членам семьи.
Концертное шоу «Синий трактор едет к нам» — идеальный вариант для первого знакомства малышей с театром!
Продумано всё:
- детские пастельные тона в производстве декораций, костюмов и реквизита;
- темп речи и динамика событий соответствует восприятию детей этого возраста и поддерживает их вовлечение;
- дети не ограниченны в своей активности: у них есть возможность веселиться и все трогать;
- любимый «Синий трактор» — это ростовая кукла. Он живой, настоящий;
- огромный экран, вписанный в декорацию, создаёт иллюзию настоящего путешествия не только для детей, но и для взрослых.
Подарите ребенку настоящие эмоции!
Вы будете счастливы от того, насколько счастлив ваш ребенок от встречи с любимым героем!
Официальный сайт www.s-traktorshow.ru
Продолжительность спектакля — 55 минут.
Детям до 3 лет включительно вход свободный без предоставления отдельного места.