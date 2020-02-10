Люблю папу, маму и хоккей
В Новомосковском ледовом дворце «Юбилейный» пройдет яркий спортивный праздник для всей семьи, посвященный зимним видам спорта.
В программе:
- Хоккей 3х3
- Перетягивание каната
- Бросковая зона
- Турнир по NHL 20
- Массовое катание
- Полевая кухня
Регистрация участников — в 11.00. Старт фестиваля — 12.00.
Где и когда?
Новомосковск, ул. Пионерская, 4-а
15 февраля 2020, суббота
12:00
18 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1020-1615 ₽
29 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-825 ₽
16 февраля, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 500 ₽