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Люблю папу, маму и хоккей

Люблю папу, маму и хоккей

В Новомосковском ледовом дворце «Юбилейный» пройдет яркий спортивный праздник для всей семьи, посвященный зимним видам спорта.

В программе:

  • Хоккей 3х3
  • Перетягивание каната
  • Бросковая зона
  • Турнир по NHL 20
  • Массовое катание
  • Полевая кухня

Регистрация участников — в 11.00. Старт фестиваля — 12.00.

Где и когда?
Юбилейный, ледовый дворец
Новомосковск, ул. Пионерская, 4-а
15 февраля 2020, суббота
12:00
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Касса
Анатолий Вассерман
Купить билет
18 февраля, вторник 19:00
Harat's Pub
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Sellout и «Архипанк»
Купить билет
23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
ATL
Купить билет
14 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Любовная чехарда
Купить билет
4 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1020-1615 ₽
Ятор-шоу
Купить билет
29 марта, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-825 ₽
Театральный ужин: спектакль «Зловещая история»
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16 февраля, воскресенье 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
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