Соник в кино
Страна:
Канада, США, Япония, 2020
Премьера:
в РФ 20.02.2020
Режиссер:
Джефф Фаулер
Актеры:
Джеймс Марсден, Бен Шварц, Наташа Ротуэлл, Тика Самптер, Нил МакДонаф, Адам Палли, Джим Керри, Дебс Ховард, Лиэнн Лэпп, Майкл Хоган
Жанр:
детский, приключения, семейный, фэнтези
Продолжительноcть:
100 мин
Головокружительное комедийное экшн-приключение, в центре которого — культовый герой: отвязный ярко-синий ежик Соник. Вместе с новообретенным — человеческим — лучшим другом Томом Вачовски он знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства. «Соник в кино» основан на всемирно известной видеоигре от Sega.
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10:10
12:05
14:00
15:55
17:50
19:45
21:40
23:35
|Синема Стар
|
10:10
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