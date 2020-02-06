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Соник в кино

Соник в кино

Страна:
Канада, США, Япония, 2020
 
Премьера:
в РФ 20.02.2020
 
Режиссер:
Джефф Фаулер
  
Актеры:
Джеймс Марсден, Бен Шварц, Наташа Ротуэлл, Тика Самптер, Нил МакДонаф, Адам Палли, Джим Керри, Дебс Ховард, Лиэнн Лэпп, Майкл Хоган
  
Жанр:
детский, приключения, семейный, фэнтези
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

Головокружительное комедийное экшн-приключение, в центре которого — культовый герой: отвязный ярко-синий ежик Соник. Вместе с новообретенным — человеческим — лучшим другом Томом Вачовски он знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства. «Соник в кино» основан на всемирно известной видеоигре от Sega.

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15 февраля, суббота
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Расписание на все дни
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13 февраля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Сергей Пенкин
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28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
ГУДТАЙМС
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13 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Моя подруга Катрин!
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14 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Миллионы причин
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28 февраля, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Завтра брошу
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Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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