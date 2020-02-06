Страна: Канада, США, Япония, 2020

Премьера: в РФ 20.02.2020

Режиссер: Джефф Фаулер

Актеры: Джеймс Марсден, Бен Шварц, Наташа Ротуэлл, Тика Самптер, Нил МакДонаф, Адам Палли, Джим Керри, Дебс Ховард, Лиэнн Лэпп, Майкл Хоган

Жанр: детский, приключения, семейный, фэнтези

Продолжительноcть: 100 мин

Головокружительное комедийное экшн-приключение, в центре которого — культовый герой: отвязный ярко-синий ежик Соник. Вместе с новообретенным — человеческим — лучшим другом Томом Вачовски он знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства. «Соник в кино» основан на всемирно известной видеоигре от Sega.