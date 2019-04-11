Выходные в Туле: 12-14 апреля

На выходных вас ждет встреча с космонавтом Героем России, трибьют группы «Ленинград» и театральные премьеры.

Кстати, в апреле будет очень много громких театральных премьер, подробнее об этом в специальном обзоре.

Еще на выходных желающие смогут проверить свою грамотность на тотальном диктанте, изготовить из банки дизайнерский аксессуар и узнать, как работают поисковики на местах боев ВОВ.

День космонавтики

Когда: 12 апреля, пятница, 13.00−21.00

Где: «Искра», молодежное пространство, Тула, Советская улица, 11

Вход свободный.

В пятницу в городском пространстве «Искра» с 13.00 до 21.00 пройдут тематические мероприятия, посвященные Дню космонавтики.



13.00 — 21.00 — изучаем солнечную систему в мобильном планетарии



13.00 — 19.00 — погружаемся в виртуальную реальность в VR-локации от Кванториума



18.00 — 18.30 — космо-поэзия Николая Жукова. Николай Алексеевич Жуков — народный поэт, председатель Тульского отделения Союза писателей России.



18.30 — 19.30 — встреча с Героем России космонавтом Сергеем Залетиным на тему «Земля и Космос. Разные реальности».



19.30 — 20.00 — мим-моноспектакль «В коробке» от театра-студии Мюсли



20.00 — 20.30 — акустический вечер от Студии творческого развития MeTime Studio

Когда: 13 апреля, суббота, 11.00

Где: Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85

Вход свободный.

В субботу с 13.00 до 17.00 во дворе Likerla Loft состоится большой праздник в честь Дня космонавтики.

Для гостей будет работать настоящий мобильный планетарий и фотовыставка, посвященная летчикам-космонавтам, а в шатре будут проходить лекции про первых покорителей космических пространств. Гости смогут попробовать космическую еду из тюбика и самостоятельно приготовить на углях зефир на палочке.

Праздник станет отличным поводом вспомнить детские мечты и стать чуть ближе к звёздам.

Когда: 13 апреля, суббота, 23.00

Где: Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85

Цена: 300 р.

В субботу в пространстве Likerka Loft пройдет рейв вечеринка для разных поколений поклонников этого музыкального направления. За пультом играют классики клубной культуры Тулы диджеи Деш, Колосветов и Rayme.

Концерты

Когда: 14 апреля, воскресенье, 18.30

Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 1000−1800 р.

В воскресенье на сцене Тульской филармонии им. Михайловского выступит грузинская фолк-рок группа Mgzavrebi. Коллектив хорошо знаком тулякам по своим выступлениям на фестивале «Дикая мята». На концерте артисты представят свой новый самый смелый альбом GEO. В музыке стало меньше грузинского фольклора: лидирующие партии достались электрогитаре, а пандури ушел на второй план. В двух песнях появились новые для группы инструменты — чунири и чибони, но в совершенно нетипичном для них звучании.

Когда: 12 апреля, пятница, 22.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Вход свободный, забронировать стол можно по телефону: 525 — 025

В пятницу поклонники группировки «Ленинград» смогут услышать все свои любимые хиты в живом акустическомм исполнении. Представит их самый востребованный трибьют-проект"Ленинграда" группа Grom` N`Roll. Угар, веселье и тотальный рок'н'ролл обеспечен.

Когда: 12 апреля, пятница, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 800−1200 р.

В пятницу в Туле пройдет гала — концерт лучших песен легендарного ВИА «Пламя». С их творчеством знаком абсолютно каждый, ведь это именно ВИА «Пламя» является автором легендарных хитов «Мой адрес Советский Союз», «Не надо печалиться», «Идет солдат по городу», «Снег кружится» и пр. В концерте примут участие музыканты, в разное время работавшие в ансамбле, а также финалист проекта «Голос 60+" Александр Евдокимов.

Специальным подарком для всех пришедших станет снежное шоу под любимые строчки песни «…снег кружится, летает, летает…».

События

Когда: 13 апреля, суббота, 14.00

Где:

ТГПУ им. Л. Н. Толстого (пр-т Ленина, 125),

(пр-т Ленина, 125), К. Ц. Типография (ул. Фридриха Энгельса, 70-а),

(ул. Фридриха Энгельса, 70-а), ТИУБ им. Н. Д. Демидова (ул. Болдина, д. 98-б).

Вход свободный, требуется предварительная регистрация.

В субботу в Туле пройдет очередной «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Поучаствовать может любой желающий.

Автором текста диктанта стал писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский.

Когда: 13−14 апреля, суббота-воскресенье, 11.00, модные показы в 16.00, открытие фестиваля 13 апреля в 14.30.

Где: Тульский Кремль, музей

Вход свободный.

В субботу и воскресенье в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля пройдет фестиваль моды всероссийского масштаба Fashion Style.



Свои работы представят талантливые дизайнеры из девяти городов России: Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска, Таганрога, Волгограда, Рязани, Богородицка, Костромы, а также из республики Беларусь.

В этом году программа Fashion Style стала более обширной. Впервые на огромной площадке фестиваля разместится дизайн-маркет концептуальной одежды и обуви, аксессуаров, предметов декора, косметических средств, игрушек ручной работы и дизайнерских изделий. Подробности в афише.

Театр

Когда: 14 апреля, воскресенье, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 700- 1800 р.

В воскресенье в Городском концертном зале мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта».

В шоу собраны все звезды российских мюзиклов — Светлана Светикова, Эда Шульжевский, Александр Постоленко. В проекте принимает участие известный мюзикловый актер Петр Маркин, завоевавший в 2018 году премию «Золотая маска», что приравнивается к понятию «театрального Оскара». Зритель также увидит замечательных артистов Юлию Артемову (12 стульев, Ромео и Джульетта), Ольгу Ворожцову (Ромео и Джульетта, Мама Мия), Вячеслава Гнедака (Ромео и Джульетта, Кабаре, Три мушкетера).

Когда: 12 апреля, пятница, 19.00

Где: Творческий индустриальный кластер «Октава», Тула, ул. Каминского, 24

Вход свободный, требуется регистрация.

В «Октаве» пройдет поэтический джем «Юре бы это понравилось» от современного театра Community Stage. Это современный театр в центре Москвы, где проходят самые свежие российские и зарубежные постановки, музыкальные, поэтические вечера и лекции. Режиссер Алексей Золотовицкий выбрал 17 стихов поэтов с конца XIX века до наших дней, композитор Евгений Бархатов добавил электронный бит и «живой» кларнет, видеохудожник Алексей Берсенев подобрал визуальный ряд. Авторы решили, что «Юре бы это понравилось».

Есть и еще один, но очень важный повод посетить спектакль на «Октаве». Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!» в микрофон модели ДЭМШ, который разработали и выпустили на знаменитом тульском заводе «Октава» — и, что символично, в этих некогда заводских цехах и будет показан спектакль «Юре бы это понравилось».

Когда: 12 апреля, пятница, 19.00

Где: Новый театр, Тула, пр. Ленина, 44

Цена: 500 р.

В Новом театре появился первый спектакль в жанре детектива. Постановка создана по мотивам переведенного произведения Джейса Кавуда «Хладнокровное убийство». Зрители увидят захватывающее расследование убийства в отеле маленького английского городка. В работе над спектаклем участвовало престижное театрально-концертное агентство Лондона Josef Weinberger Ltd.

Детям

Когда: 13 апреля, суббота, 12.00, 17.00, 14 апреля, воскресенье, 12.00

Где: Тульский Государственный Цирк, Тула, улица Советская, 96

каждый второй билет в подарок



Цена: 500 — 1700 р.



В шоу больших животных на арене выступают белый трёхтонный носорог Бонифаций, бедуинские верблюды, белый алжирский лев, бенгальские и суматранские белые тигры и звезда манежа — жираф Багир, который очень рад пообщаться со зрителями и просто обожает целовать юных гостей! На выходных пройдут заключительные представления юбилейного сезона. У вас еще есть шанс увидеть попасть на последние представления с большими африканскими животными! Тем более, что каждый второй билет вы получаете в подарок.В шоу больших животных на арене выступают белый трёхтонный носорог Бонифаций, бедуинские верблюды, белый алжирский лев, бенгальские и суматранские белые тигры и звезда манежа — жираф Багир, который очень рад пообщаться со зрителями и просто обожает целовать юных гостей!

Кроме знакомства с обитателями африканского континента гостей ждут и традиционные цирковые номера, без которых немыслимо ни одно яркое цирковое шоу — трансформация, воздушная гимнастка на кольце и клоунский дуэт «Ребята с Лиговки».

Приключения Джека Воробья Когда:11−12 апреля в 11.00. 13 апреля в 12.00

Где: Тульский государственный театр кукол (Тула, ул. Советская, 62/15)

Цена: 250 — 400 р. Могилевский областной театр кукол представит пиратскую историю с невероятными превращениями и настоящими сражениями на шпагах. Главный герой — известный всем детям отважный пират, легко и с присущим ему удивительным чувством юмора, преодолевает все трудности своего нового морского путешествия. Яркий музыкальный спектакль с запоминающимися мелодиями и любимыми героями. Джек Воробей, его помощник Юнга, злой и коварный пират Барбосса попадают в самые невероятные морские приключения.

Спорт

Когда: 13 апреля, суббота, 14.00

Где: Арсенал, центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87

Цена: по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

На центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 16-того тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга.

Когда: 12 апреля 2019, пятница, 11:00

Где: напротив арт-объекта «Зеленая планета», Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

Вход свободный.

В пятницу в парке им. Белоусова пройдет тематический велоквест «Поехали!», приуроченный к празднованию Всемирного дня авиации и космонавтики. Стать участником велоквеста могут все желающие в возрасте от 14 до 30 лет.

Участников ждет приключенческо-ролевая игра на территории парка с множеством загадок и заданий на смекалку и эрудицию.

Когда: 13 апреля, суббота, 11.00

Где: Воловский район, точные координаты лагеря можно узнать по тел. 8−915−689−63−00

Вход свободный.

13 апреля состоится 1-ый этап Кубка регионов по трофи-рейду.

На трассе протяженностью 40 км спортсмены будут соревноваться в свободной ориентировании.

Участники выступят в двух зачетных группах: автомобильные экипажи и команды на квадроциклах.

Для участников и гостей будет работать специальный парк. Весь соревновательный день работает кафе и полевая кухня. Торжественное награждение победителей, по доброй традиции, завершится грандиозным фейерверком!

Выставки

Когда: 12−14 апреля, пятница-воскресенье, 10.00

Где: Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино

село Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино

Вход свободный.





В музее Куликовской битвы в селе Монастырщино открылась авторская выставка фотопейзажей Куликова Поля, снятых квадрокоптером. На выставке представлены 10 работ штатного фотографа музея Романа Солопова. На снимках изображены красоты Куликова Поля с высоты птичьего полета — святыни, памятники мемориалы Монастырщины, Красного холма, Епифани и, конечно, новый Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом.

Когда: 14 апреля, воскресенье, 10.00

Где: К25, Тула, ул. Вяземская, д. 10

Вход свободный.

В воскресенье на территории стадиона K25 по адресу ул. Вяземская д. 10 пройдут выставки собак всероссийского и регионального масштаба, организованные кинологическими организациями «Аванти» и «Чемпион».

На выставке будут лучшие представители 9 пород: доберман, тибетский мастиф, таксы, ксолоитскуинтли, аляскинский маламут, самоедская собака, сибирская хаски, пудели, французский бульдог.

Лекции

Когда: 14 апреля, воскресенье, 12.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

В культурном центре «Типография» пройдет лекция от клуба приключений «Смелые духом».

На лекции опытные организаторы путешествий Алексей Ерёмин, Михаил Тропин и Павел Павлов расскажут о выборе снаряжения для пешего и водного туризма на примере сплава на Южном Урале. Посетители узнают, как правильно выбрать одежду и спальник,личное и общественное снаряжение. Также все желающие смогут задать свои вопросы.

Когда: 13 апреля, суббота, 15.00

Где:«Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Цена: 200 р.

В субботу в «Октаве» пройдет мастер-класс для группы до 20 человек. по изготовлению стильных предметов декора из стеклянных, жестяных и пластиковых банок. Дизайнер Анастасия Конончук расскажет как изготовить подсвечник-ночник из жестяной банки, кашпо из жестяной банки и посадка в него базилика, петрушки, стеклянный контейнер для сладостей, ватных дисков и кашпо с супер милыми животными из пластиковой бутылки.

Когда: 13 апреля, суббота, 14.00

Где:Богородицкий дворец-музей и парк, Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк

Вход свободный.

Андрей Тарсуков в течение многих лет принимает участие в поисковых экспедициях по местам боев Великой Отечественной Войны. Их цель — поиск останков тех солдат и офицеров, которые не вернулись с боевых полей и долгое время считались пропавшими без вести.

Тарсуков расскажет участникам встречи о непростых условиях данной работы, об истории найденных предметов и результатах последних экспедиций.

Кино

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит российский фильм о пяти историях, которые произошли с работниками радиостанции. Социальные, драматические и комедийные нотки переплетаются в сюжетах короткометражек альманаха, чтобы поделиться со зрителями важными мыслями и рассказать весёлые, увлекательные и романтические истории. В фильме участвует звёздный состав: Евгений Гришковец, Екатерина Волкова и Алиса Хазанова.

Цена: от 140 р.

В кино выходит очередная экранизация комиксов. На большие экраны выходит фильм «Хеллбой» в более взрослой версии, нежели его предшественники — сиквелы 2004 и 2008 года. Сюжет и спин-оффы комикса переработаны в полноценный боевик для аудитории (18+). Кровавая Королева в исполнении Милы Йовович грозится устроить апокалипсис во всем мире. Чтобы помешать ее коварным планам Хеллбой вместе со своей командой отправляется в Англию, не зная, что она Королева готовит ему ловушку. Главному герою предстоит сделать непростой выбор — принять свою истинную сущность или дать бой, защищая человечество от злобных монстров.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.