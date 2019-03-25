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Всероссийская и региональная выставка собак

Всероссийская и региональная выставка собак

14 апреля на территории стадиона K25 по адресу ул. Вяземская д. 10 пройдут выставки собак всероссийского и регионального масштаба, организованные кинологическими организациями «Аванти» и «Чемпион».

На выставке будут лучшие представители 9 пород: доберман, тибетский мастиф, таксы, ксолоитскуинтли, аляскинский маламут, самоедская собака, сибирская хаски, пудели, французский бульдог.

Регистрация участников по e-mail: rokasred@yandex.ru

Вход свободный.

 

Где и когда?
К25
Тула, ул. Вяземская, д. 10
14 апреля 2019, воскресенье
10:00
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