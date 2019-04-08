Лекция о выборе снаряжения для похода

В культурном центре «Типография» пройдет лекция от клуба приключений «Смелые духом».

На лекции опытные организаторы путешествий Алексей Ерёмин, Михаил Тропин и Павел Павлов расскажут о выборе снаряжения для пешего и водного туризма на примере сплава на Южном Урале. Посетители узнают, как правильно выбрать одежду и спальник,личное и общественное снаряжение. Также все желающие смогут задать свои вопросы.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

Алексей Ерёмин — организатор путешествий, дипломированный инструктор по туризму, сноуборду, имеет сертификат красного креста о оказании первой помощи.



Михаил Тропин — организатор путешествий и идейный вдохновитель клуба приключений «Смелые духом». Инициатор более 30 походов по Тульской, Рязанской, Калужской, Владимирской областям, Краснодарскому краю, Карелии и Адыгеи. Специализация: водный туризм.



Павел Павлов — организатор путешествий, опытный турист, за плечами которого годы водных походов по разным уголкам нашей страны.