В парке им. Белоусова пройдет тематический велоквест «Поехали!», приуроченный к празднованию Всемирного дня авиации и космонавтики.

Торжественное открытие состоится в 11.00, старт квеста и расположение штаба команд участников — напротив арт-объекта «Зеленая планета».

Приключенческо-ролевая игра на территории парка с множеством загадок и заданий на смекалку и эрудицию рассчитана на участников в возрасте от 14 до 30 лет.

Приглашаются команды от одного до пяти человек (один пилот-велосипедист и его командный пункт до четырех человек). При необходимости велосипед предоставляется организаторами.

Победителей ждут специальные ценные призы от организаторов и партнеров мероприятия.

Подать заявку на участие, спонсорство или партнерство можно по эл. почте zozht.mc-spektr@yandex.ru