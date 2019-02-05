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«Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта»

«Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта»

В Городском концертном зале состоится премьера мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта» при участии Светланы Светиковой, Эда Шульжевского, Александра Постоленко.

Когда-то в 2001 году в нашей стране почти одновременно запустились проекты «Норд-ост», Notre dame de paris, «Метро». Чуть позже появился мюзикл «Ромео и Джульетта».

И сразу на всю страну прогремели имена совсем еще юных Светланы Светиковой, Эда Шульжевского, Александра Постоленко. Пройдя многотысячные кастинги, эти молодые актеры были выбраны авторами и продюсерами мюзиклов на свои легендарные роли. С тех пор прошло немало времени. Артисты возмужали. Светлана стала звездой ТВ-шоу, Эд поет популярные песни и с успехом гастролирует по городам, Александр сверкнул на программе «Голос», а на самом деле уже много лет он солист группы «Новые самоцветы». Сейчас уже трудно сказать, кому пришла в голову идея еще раз объединиться в команду и представить зрителям проект мюзикл-шоу, но уже понятно, что этот проект произвел на поклонников жанра эффект разорвавшейся бомбы. Во всех городах зрители неизменно аплодируют стоя.

 

Мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта» очень ценно своим актерским составом. В проекте принимает участие известный мюзикловый актер Петр Маркин, завоевавший в 2018 году премию «Золотая маска», что приравнивается к понятию «театрального Оскара».

Зритель также увидит замечательных артистов Юлию Артемову (12 стульев, Ромео и Джульетта), Ольгу Ворожцову (Ромео и Джульетта, Мама Мия), Вячеслава Гнедака (Ромео и Джульетта, Кабаре, Три мушкетера).

Дополнительная информация по тел.57-07-07 (доб. 228)

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
14 апреля 2019, воскресенье
19:00
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