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Хеллбой

Хеллбой

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 11.04.2019
 
Режиссер:
Нил Маршалл
  
Актеры:
Дэвид Харбор, Иэн МакШейн, Милла Йовович, Алистэр Петри, Дэниэл Дэ Ким, Саша Лэйн, Пенелопа Митчелл, Томас Хейден Черч, Софи Оконедо, Брин Глисон
  
Жанр:
фэнтези, экшен
  
Продолжительноcть:
120 мин
  

Легендарный герой из пекла возвращается! Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, жаждущей отомстить всему человечеству за века в заточении. Оказавшись в эпицентре столкновения мира людей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис.

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Сегодня
10:00 Алмаз Синема
10:20 Киносити
10:30 Химик (Ефремов)
11:45 Октябрь
12:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
12:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
12:10 Юность (Узловая)
12:15 Алмаз Синема
12:25 Киносити
12:40 Химик (Ефремов)
12:50 Киносити
14:05 3D Октябрь
14:30 Алмаз Синема
14:50 Химик (Ефремов)
15:20 Киносити
16:30 Синема Стар
16:40 Киносити
16:45 Алмаз Синема
17:00 Химик (Ефремов)
17:45 Киносити
18:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
18:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:40 3D Октябрь
18:55 Юность (Узловая)
19:00 Алмаз Синема
19:10 Химик (Ефремов)
19:30 Синема Стар
20:10 Киносити
21:10 Юность (Узловая)
21:20 Химик (Ефремов)
21:25 Киносити
21:40 Синема Стар
22:00 Алмаз Синема
22:35 Киносити
23:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
23:10 Алмаз Синема
23:35 Октябрь
23:50 Киносити
00:05 Синема Стар
Завтра
10:00 Алмаз Синема
10:20 Киносити
10:30 Химик (Ефремов)
11:45 Октябрь
12:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
12:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
12:10 Юность (Узловая)
12:15 Алмаз Синема
12:25 Киносити
12:40 Химик (Ефремов)
12:50 Киносити
14:05 3D Октябрь
14:30 Алмаз Синема
14:50 Химик (Ефремов)
15:20 Киносити
16:30 Синема Стар
16:40 Киносити
16:45 Алмаз Синема
17:00 Химик (Ефремов)
17:45 Киносити
18:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
18:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:40 3D Октябрь
18:55 Юность (Узловая)
19:00 Алмаз Синема
19:10 Химик (Ефремов)
19:30 Синема Стар
20:10 Киносити
21:10 Юность (Узловая)
21:20 Химик (Ефремов)
21:25 Киносити
21:40 Синема Стар
22:00 Алмаз Синема
22:35 Киносити
23:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
23:10 Алмаз Синема
23:35 Октябрь
23:50 Киносити
00:00 Синема Стар
13 апреля, суббота
10:00 Алмаз Синема
10:20 Киносити
10:30 Химик (Ефремов)
11:45 Октябрь
12:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
12:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
12:10 Юность (Узловая)
12:15 Алмаз Синема
12:25 Киносити
12:40 Химик (Ефремов)
12:50 Киносити
14:05 3D Октябрь
14:30 Алмаз Синема
14:50 Химик (Ефремов)
15:20 Киносити
16:30 Синема Стар
16:40 Киносити
16:45 Алмаз Синема
17:00 Химик (Ефремов)
17:45 Киносити
18:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
18:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:40 3D Октябрь
18:55 Юность (Узловая)
19:00 Алмаз Синема
19:10 Химик (Ефремов)
19:30 Синема Стар
20:10 Киносити
21:10 Юность (Узловая)
21:20 Химик (Ефремов)
21:25 Киносити
21:40 Синема Стар
22:00 Алмаз Синема
22:35 Киносити
23:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
23:10 Алмаз Синема
23:35 Октябрь
23:50 Киносити
00:00 Синема Стар
01:10 Киносити
14 апреля, воскресенье
10:00 Алмаз Синема
10:20 Киносити
10:30 Химик (Ефремов)
11:45 Октябрь
12:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
12:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
12:10 Юность (Узловая)
12:15 Алмаз Синема
12:25 Киносити
12:40 Химик (Ефремов)
12:50 Киносити
14:05 3D Октябрь
14:30 Алмаз Синема
14:50 Химик (Ефремов)
15:20 Киносити
16:30 Синема Стар
16:40 Киносити
16:45 Алмаз Синема
17:00 Химик (Ефремов)
17:45 Киносити
18:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
18:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:40 3D Октябрь
18:55 Юность (Узловая)
19:00 Алмаз Синема
19:10 Химик (Ефремов)
19:30 Синема Стар
20:10 Киносити
21:10 Юность (Узловая)
21:20 Химик (Ефремов)
21:25 Киносити
21:40 Синема Стар
22:00 Алмаз Синема
22:35 Киносити
23:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
23:10 Алмаз Синема
23:35 Октябрь
23:50 Киносити
00:00 Синема Стар
01:10 Киносити
15 апреля, понедельник
10:00 Алмаз Синема
10:20 Киносити
11:45 Октябрь
12:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
12:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
12:15 Алмаз Синема
12:25 Киносити
12:50 Киносити
14:05 3D Октябрь
14:30 Алмаз Синема
15:20 Киносити
16:30 Синема Стар
16:40 Киносити
16:45 Алмаз Синема
17:45 Киносити
18:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
18:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:40 3D Октябрь
19:00 Алмаз Синема
19:30 Синема Стар
20:10 Киносити
21:25 Киносити
21:40 Синема Стар
22:00 Алмаз Синема
22:35 Киносити
23:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
23:10 Алмаз Синема
23:35 Октябрь
23:50 Киносити
16 апреля, вторник
10:20 Киносити
10:30 Химик (Ефремов)
11:45 Октябрь
12:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
12:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
12:10 Юность (Узловая)
12:25 Киносити
12:40 Химик (Ефремов)
12:50 Киносити
14:05 3D Октябрь
14:50 Химик (Ефремов)
15:20 Киносити
16:30 Синема Стар
16:40 Киносити
17:00 Химик (Ефремов)
17:45 Киносити
18:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
18:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:40 3D Октябрь
18:55 Юность (Узловая)
19:10 Химик (Ефремов)
19:30 Синема Стар
20:10 Киносити
21:10 Юность (Узловая)
21:20 Химик (Ефремов)
21:25 Киносити
21:40 Синема Стар
22:35 Киносити
23:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
23:35 Октябрь
23:50 Киносити
17 апреля, среда
10:20 Киносити
10:30 Химик (Ефремов)
11:45 Октябрь
12:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
12:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
12:10 Юность (Узловая)
12:25 Киносити
12:40 Химик (Ефремов)
12:50 Киносити
14:05 3D Октябрь
14:50 Химик (Ефремов)
15:20 Киносити
16:30 Синема Стар
16:40 Киносити
17:00 Химик (Ефремов)
17:45 Киносити
18:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
18:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:40 3D Октябрь
18:55 Юность (Узловая)
19:10 Химик (Ефремов)
19:30 Синема Стар
20:10 Киносити
21:10 Юность (Узловая)
21:20 Химик (Ефремов)
21:25 Киносити
21:40 Синема Стар
22:35 Киносити
23:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
23:35 Октябрь
23:50 Киносити
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