Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 11.04.2019

Режиссер: Нил Маршалл

Актеры: Дэвид Харбор, Иэн МакШейн, Милла Йовович, Алистэр Петри, Дэниэл Дэ Ким, Саша Лэйн, Пенелопа Митчелл, Томас Хейден Черч, Софи Оконедо, Брин Глисон

Жанр: фэнтези, экшен

Продолжительноcть: 120 мин

Легендарный герой из пекла возвращается! Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, жаждущей отомстить всему человечеству за века в заточении. Оказавшись в эпицентре столкновения мира людей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис.