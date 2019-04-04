Хеллбой
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 11.04.2019
Режиссер:
Нил Маршалл
Актеры:
Дэвид Харбор, Иэн МакШейн, Милла Йовович, Алистэр Петри, Дэниэл Дэ Ким, Саша Лэйн, Пенелопа Митчелл, Томас Хейден Черч, Софи Оконедо, Брин Глисон
Жанр:
фэнтези, экшен
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Легендарный герой из пекла возвращается! Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, жаждущей отомстить всему человечеству за века в заточении. Оказавшись в эпицентре столкновения мира людей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис.
Сегодня
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|10:30
|Химик (Ефремов)
|11:45
|Октябрь
|12:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|12:10
|Юность (Узловая)
|12:15
|Алмаз Синема
|12:25
|Киносити
|12:40
|Химик (Ефремов)
|12:50
|Киносити
|14:05 3D
|Октябрь
|14:30
|Алмаз Синема
|14:50
|Химик (Ефремов)
|15:20
|Киносити
|16:30
|Синема Стар
|16:40
|Киносити
|16:45
|Алмаз Синема
|17:00
|Химик (Ефремов)
|17:45
|Киносити
|18:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|18:30 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:40 3D
|Октябрь
|18:55
|Юность (Узловая)
|19:00
|Алмаз Синема
|19:10
|Химик (Ефремов)
|19:30
|Синема Стар
|20:10
|Киносити
|21:10
|Юность (Узловая)
|21:20
|Химик (Ефремов)
|21:25
|Киносити
|21:40
|Синема Стар
|22:00
|Алмаз Синема
|22:35
|Киносити
|23:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|23:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|23:10
|Алмаз Синема
|23:35
|Октябрь
|23:50
|Киносити
|00:05
|Синема Стар
Завтра
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|10:30
|Химик (Ефремов)
|11:45
|Октябрь
|12:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|12:10
|Юность (Узловая)
|12:15
|Алмаз Синема
|12:25
|Киносити
|12:40
|Химик (Ефремов)
|12:50
|Киносити
|14:05 3D
|Октябрь
|14:30
|Алмаз Синема
|14:50
|Химик (Ефремов)
|15:20
|Киносити
|16:30
|Синема Стар
|16:40
|Киносити
|16:45
|Алмаз Синема
|17:00
|Химик (Ефремов)
|17:45
|Киносити
|18:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|18:30 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:40 3D
|Октябрь
|18:55
|Юность (Узловая)
|19:00
|Алмаз Синема
|19:10
|Химик (Ефремов)
|19:30
|Синема Стар
|20:10
|Киносити
|21:10
|Юность (Узловая)
|21:20
|Химик (Ефремов)
|21:25
|Киносити
|21:40
|Синема Стар
|22:00
|Алмаз Синема
|22:35
|Киносити
|23:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|23:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|23:10
|Алмаз Синема
|23:35
|Октябрь
|23:50
|Киносити
|00:00
|Синема Стар
13 апреля, суббота
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|10:30
|Химик (Ефремов)
|11:45
|Октябрь
|12:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|12:10
|Юность (Узловая)
|12:15
|Алмаз Синема
|12:25
|Киносити
|12:40
|Химик (Ефремов)
|12:50
|Киносити
|14:05 3D
|Октябрь
|14:30
|Алмаз Синема
|14:50
|Химик (Ефремов)
|15:20
|Киносити
|16:30
|Синема Стар
|16:40
|Киносити
|16:45
|Алмаз Синема
|17:00
|Химик (Ефремов)
|17:45
|Киносити
|18:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|18:30 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:40 3D
|Октябрь
|18:55
|Юность (Узловая)
|19:00
|Алмаз Синема
|19:10
|Химик (Ефремов)
|19:30
|Синема Стар
|20:10
|Киносити
|21:10
|Юность (Узловая)
|21:20
|Химик (Ефремов)
|21:25
|Киносити
|21:40
|Синема Стар
|22:00
|Алмаз Синема
|22:35
|Киносити
|23:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|23:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|23:10
|Алмаз Синема
|23:35
|Октябрь
|23:50
|Киносити
|00:00
|Синема Стар
|01:10
|Киносити
14 апреля, воскресенье
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|10:30
|Химик (Ефремов)
|11:45
|Октябрь
|12:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|12:10
|Юность (Узловая)
|12:15
|Алмаз Синема
|12:25
|Киносити
|12:40
|Химик (Ефремов)
|12:50
|Киносити
|14:05 3D
|Октябрь
|14:30
|Алмаз Синема
|14:50
|Химик (Ефремов)
|15:20
|Киносити
|16:30
|Синема Стар
|16:40
|Киносити
|16:45
|Алмаз Синема
|17:00
|Химик (Ефремов)
|17:45
|Киносити
|18:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|18:30 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:40 3D
|Октябрь
|18:55
|Юность (Узловая)
|19:00
|Алмаз Синема
|19:10
|Химик (Ефремов)
|19:30
|Синема Стар
|20:10
|Киносити
|21:10
|Юность (Узловая)
|21:20
|Химик (Ефремов)
|21:25
|Киносити
|21:40
|Синема Стар
|22:00
|Алмаз Синема
|22:35
|Киносити
|23:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|23:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|23:10
|Алмаз Синема
|23:35
|Октябрь
|23:50
|Киносити
|00:00
|Синема Стар
|01:10
|Киносити
15 апреля, понедельник
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|11:45
|Октябрь
|12:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|12:15
|Алмаз Синема
|12:25
|Киносити
|12:50
|Киносити
|14:05 3D
|Октябрь
|14:30
|Алмаз Синема
|15:20
|Киносити
|16:30
|Синема Стар
|16:40
|Киносити
|16:45
|Алмаз Синема
|17:45
|Киносити
|18:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|18:30 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:40 3D
|Октябрь
|19:00
|Алмаз Синема
|19:30
|Синема Стар
|20:10
|Киносити
|21:25
|Киносити
|21:40
|Синема Стар
|22:00
|Алмаз Синема
|22:35
|Киносити
|23:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|23:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|23:10
|Алмаз Синема
|23:35
|Октябрь
|23:50
|Киносити
16 апреля, вторник
|10:20
|Киносити
|10:30
|Химик (Ефремов)
|11:45
|Октябрь
|12:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|12:10
|Юность (Узловая)
|12:25
|Киносити
|12:40
|Химик (Ефремов)
|12:50
|Киносити
|14:05 3D
|Октябрь
|14:50
|Химик (Ефремов)
|15:20
|Киносити
|16:30
|Синема Стар
|16:40
|Киносити
|17:00
|Химик (Ефремов)
|17:45
|Киносити
|18:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|18:30 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:40 3D
|Октябрь
|18:55
|Юность (Узловая)
|19:10
|Химик (Ефремов)
|19:30
|Синема Стар
|20:10
|Киносити
|21:10
|Юность (Узловая)
|21:20
|Химик (Ефремов)
|21:25
|Киносити
|21:40
|Синема Стар
|22:35
|Киносити
|23:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|23:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|23:35
|Октябрь
|23:50
|Киносити
17 апреля, среда
|10:20
|Киносити
|10:30
|Химик (Ефремов)
|11:45
|Октябрь
|12:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|12:10
|Юность (Узловая)
|12:25
|Киносити
|12:40
|Химик (Ефремов)
|12:50
|Киносити
|14:05 3D
|Октябрь
|14:50
|Химик (Ефремов)
|15:20
|Киносити
|16:30
|Синема Стар
|16:40
|Киносити
|17:00
|Химик (Ефремов)
|17:45
|Киносити
|18:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|18:30 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:40 3D
|Октябрь
|18:55
|Юность (Узловая)
|19:10
|Химик (Ефремов)
|19:30
|Синема Стар
|20:10
|Киносити
|21:10
|Юность (Узловая)
|21:20
|Химик (Ефремов)
|21:25
|Киносити
|21:40
|Синема Стар
|22:35
|Киносити
|23:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|23:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|23:35
|Октябрь
|23:50
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
12:15
14:30
16:45
19:00
22:00
23:10
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 12:00
3D 18:30
3D 23:00
|Киносити
|
10:20
12:25
12:50
15:20
16:40
17:45
20:10
21:25
22:35
23:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
12:00
18:30
23:00
|Октябрь
|
11:45
3D 14:05
3D 18:40
23:35
|Синема Стар
|
16:30
19:30
21:40
00:05
|Химик (Ефремов)
|
10:30
12:40
14:50
17:00
19:10
21:20
|Юность (Узловая)
|
12:10
18:55
21:10
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
12:15
14:30
16:45
19:00
22:00
23:10
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 12:00
3D 18:30
3D 23:00
|Киносити
|
10:20
12:25
12:50
15:20
16:40
17:45
20:10
21:25
22:35
23:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
12:00
18:30
23:00
|Октябрь
|
11:45
3D 14:05
3D 18:40
23:35
|Синема Стар
|
16:30
19:30
21:40
00:00
|Химик (Ефремов)
|
10:30
12:40
14:50
17:00
19:10
21:20
|Юность (Узловая)
|
12:10
18:55
21:10
13 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
10:00
12:15
14:30
16:45
19:00
22:00
23:10
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 12:00
3D 18:30
3D 23:00
|Киносити
|
10:20
12:25
12:50
15:20
16:40
17:45
20:10
21:25
22:35
23:50
01:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
12:00
18:30
23:00
|Октябрь
|
11:45
3D 14:05
3D 18:40
23:35
|Синема Стар
|
16:30
19:30
21:40
00:00
|Химик (Ефремов)
|
10:30
12:40
14:50
17:00
19:10
21:20
|Юность (Узловая)
|
12:10
18:55
21:10
14 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:00
12:15
14:30
16:45
19:00
22:00
23:10
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 12:00
3D 18:30
3D 23:00
|Киносити
|
10:20
12:25
12:50
15:20
16:40
17:45
20:10
21:25
22:35
23:50
01:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
12:00
18:30
23:00
|Октябрь
|
11:45
3D 14:05
3D 18:40
23:35
|Синема Стар
|
16:30
19:30
21:40
00:00
|Химик (Ефремов)
|
10:30
12:40
14:50
17:00
19:10
21:20
|Юность (Узловая)
|
12:10
18:55
21:10
15 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:00
12:15
14:30
16:45
19:00
22:00
23:10
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 12:00
3D 18:30
3D 23:00
|Киносити
|
10:20
12:25
12:50
15:20
16:40
17:45
20:10
21:25
22:35
23:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
12:00
18:30
23:00
|Октябрь
|
11:45
3D 14:05
3D 18:40
23:35
|Синема Стар
|
16:30
19:30
21:40
16 апреля, вторник
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 12:00
3D 18:30
3D 23:00
|Киносити
|
10:20
12:25
12:50
15:20
16:40
17:45
20:10
21:25
22:35
23:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
12:00
18:30
23:00
|Октябрь
|
11:45
3D 14:05
3D 18:40
23:35
|Синема Стар
|
16:30
19:30
21:40
|Химик (Ефремов)
|
10:30
12:40
14:50
17:00
19:10
21:20
|Юность (Узловая)
|
12:10
18:55
21:10
17 апреля, среда
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 12:00
3D 18:30
3D 23:00
|Киносити
|
10:20
12:25
12:50
15:20
16:40
17:45
20:10
21:25
22:35
23:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
12:00
18:30
23:00
|Октябрь
|
11:45
3D 14:05
3D 18:40
23:35
|Синема Стар
|
16:30
19:30
21:40
|Химик (Ефремов)
|
10:30
12:40
14:50
17:00
19:10
21:20
|Юность (Узловая)
|
12:10
18:55
21:10