«Я не буду пить сегодня, а завтра посмотрим». Истории тульских алкоголиков

Сохранение анонимности – это главное условие «АА». Это и позволяет людям начать жизнь с чистого листа и помогать другим.Фото Дмитрия Дзюбина.

Об одиночестве, самообмане, умении просить помощи, о том, почему не помогают материнские слезы, и какую роль могут сыграть книги.

Те, кто состоит в сообществе анонимных алкоголиков (АА) Тулы «Берег», не дают себе и другим никаких обещаний, не строят иллюзий и не устанавливают жестких рамок. Цель — один день не пить, просто она ставится каждое утро. И так изо дня в день, из которых у многих складываются годы.

Бывших алкоголиков не бывает — это точно знают те, кто состоит в сообществе «АА». Для тех, кто поверил в себя и перешел на трезвую сторону, вновь попробовать спиртное — самый большой страх.

- Я ничего не употребляю уже два года, но до сих пор не понимаю, как можно оставить недопитую бутылку, — признается 34-летняя Ольга. Ее алкоголический стаж тянулся половину жизни. Она пропустила 17 лет, но сумела найти дорогу к себе.

Свадьба была лишь поводом выпить

- Некоторые психологи говорят, что развитие личности у алкоголиков останавливается. Вот сейчас мой психологический возраст — 19 лет, — улыбаясь, поясняет Ольга, но дальше улыбка пропадает. — Я начала употреблять спиртное с 15 лет и к 17-ти уже не представляла без него свой день. Тогда, конечно же, не отдавала себе отчет в этом. Долго не замечала, что все друзья постепенно обзаводятся семьями, а я все еще гуляю. В 24 года впервые закодировалась, но через полгода «развязалась»: друг, с которым жила, показал, что ничего не случится, если выпью. Через пять лет еще раз закодировалась, но уже для галочки — мама «достала». Но тут же перешла на легкие наркотики, потом и алкоголь вернулся в мою в жизнь. К 29 годам начала впервые задумываться, что у меня ничего нет, кроме бесконечных тусовок, в то время как друзья уже рожают детей. В тот же год вышла замуж, но по сути это скорее был очередной повод напиться. Осенью после четырехдневного запоя впервые попала в наркологию, прошла курс реабилитации. Когда он закончился, решила, что буду ходить на встречи анонимных алкоголиков, один раз пришла, а на другой опоздала на одну минуту и решила не открывать дверь. И пошла пить дальше. Ни истерики матери, ни угрозы мужа не останавливали. Уверяла себя и всех, что забеременею и ради ребенка точно перестану пить.

Забеременела, но не перестала пить. В середине срока сорвалась и ушла в запой.

Но все же именно ребенок вытянул меня в трезвый мир. К тому моменту с мужем разошлась, мать от меня отвернулась, сын жил почти все время с ней — со мной его было опасно оставлять. И в какой-то из дней я проснулась и поняла, что так дальше нельзя. Я одна, но я не хочу быть одна. Дальше был курс реабилитации, а после — встречи с такими же алкоголиками, которые уже не пьют.

Во что-то не то верю?

- Трудно многим представить: встречаются два алкоголика и не пьют, — добавляет 46-летний Ренат. Он в сообществе «АА» рекордсмен — семь лет ни капли в рот.

Ренат атеист, был им и остался, несмотря на то, что один из шагов к трезвой жизни — по­просить помощи у Всевышнего.

- О религиях я знаю много — в институте их изучал. Раньше, когда выпью, любил найти парочку свидетелей Иеговы на улице и начать им доказывать, что они верят не в того бога. Очередной вечер. Но что-то в голове щелкнуло: я им доказывал, что их вера — чушь.

Когда разговор закончился, они сели в шикарную машину и поехали к своим семьям, а я побрел в заваленную хламом квартиру.

И вот после этого я усомнился в том, правильно ли я живу. Нет, они не убедили меня войти в их ряды. Я просто понял, что надо что-то менять. Отправился в наркологию, взял направление на реабилитацию и после нее пришел в сообщество «АА». Мы тут каждую встречу заканчиваем молитвой, но она общая, не привязанная ни к какой религии, и каждый ее может трактовать по-своему.

Для себя решил, что помощь Всевышнего — это помощь людей, которые собираются в «АА». Это осознание, что ты не одинок, что здесь найдешь настоящую дружескую поддержку.

Книги уберегли

Первая встреча нового члена сообщества начинается классической фразой: «Здравствуйте, мне 29 лет, и я алкоголик». За ней кроется серьезное противостояние с самим собой и десятки неудачных попыток расстаться с пагубной привычкой. Истоки же этой проблемы у многих уходят глубоко в прошлое. Только приходя в себя после долгих лет забытья многие начинают понимать, как же они докатились до такой жизни.



- Я с детства был хмурым и унылым, вечно все раздражало, — продолжает Ренат. — Грязь вокруг, и дома, и на улице. Родители тоже были алкоголики, просыпаешься в школу, а они пьяные. Мой брат с детства любил читать. Сейчас я думаю, что это его и уберегло, он алкоголь впервые попробовал на выпускном. Я же — в десять лет. Он читал и мог таким образом отвлечься от того, что вокруг, будто бы по­гружался в другой мир. Я же не любил книги и только злился на всех.

Когда начал выпивать, лучше не стало — стало все равно.

Собутыльники были старше меня лет на пять, но я себя чувствовал с ними ровней. Такой вот самообман.

Лечение одиночеством

Все участники «АА» признаются, что первый шаг в новую жизнь начинается с честности с самим собой. Но путь к ней лежит через одиночество и даже безысходность.

- Я пил 20 лет. Когда мне было 39 лет, от меня ушла жена, — рассказывает свою историю 43-летний Игорь. — После развода решил, что мне больше ничего не нужно в этой жизни и начал пить еще сильнее. Думал, что таким образом кардинально решится проблема. Пил еще пять лет, но ничего не случилось. Только разве то, что я остался совсем один. И вот один раз я проснулся и понял — все, не могу я так. Уже просто неинтересно пить. Потом была реабилитация, потом сообщество. Не скажу, что легко. Когда через полгода моей трезвой жизни позвонил сын и впервые по­просил помощи, это стало самой лучшей наградой. Я впервые почувствовал себя нужным!

Протест в ответ на запрет

У каждого, кто является членом сообщества «АА», есть подобная история, каждый испытал на себе ощущение пустоты и одиночества.

- На самом деле родственники своими слезами и запретами нам только мешают, — добавляет Ольга. — С алкоголиком бесполезно спорить и доказывать, что он неправильно живет. Пока мы не останемся в одиночестве и не прочувствуем его, что-то изменить очень трудно. При попытках матери запретить мне пить, доказать, что нельзя столько пить, я делала назло, мол, моя жизнь и я сама разберусь — все как у подростка. Родственникам, конечно, тяжело, мы своей пагубной привычкой причиняли им боль. На базе нашего сообщества проводятся встречи для родственников алкоголиков, подсказываем, как вести себя с ними, чтобы понять истинную причину и действительно помочь.

Работа, дом, ребенок

Причины, которые приводят к пьянству, у всех разные. 46-летняя Антонина попала в ряды алкоголиков уже будучи весьма взрослой «девочкой».



- Я растила дочь одна. Много работала, ребенок был смыслом моей жизни. А когда она выросла, то у меня ничего не осталось. Друзей не было. Тут на работе случился корпоратив, потом еще один, еще… Я заметила, что когда выпью, то стеснение куда-то пропадает.

Со временем стала выпивать с мужчинами в обеденный перерыв, а потом и вовсе трезвая на работу не приходила. Казалось, что проблемы нет, и я всегда смогу перестать пить. Хотя трезвой в тот период была дважды. Первый: мне назначили операцию, и я не пила накануне и после еще два дня. Когда вышла из больницы, то решила, что это легко — не пить. Но на самом деле эта легкость объяснялась лишь тем, что после операции меня «прокапали», а не тем, что я все могу держать под контролем. В тот же день я снова начала пить. Через какое-то время ушла в запой и загремела в наркологию, а оттуда в реабилитационный центр в Новомосковске. Но через неделю ушла оттуда — дочь была беременна и легла на сохранение. Дома остались без присмотра собака и кошка, надо было их кормить. Тогда тоже решила, что сама управляю своей жизнь. Но на самом деле в Центре за неделю меня вновь просто «прокапали». Точка невозврата случилась уже после рождения внука. Дочь выгнала меня из дома и запретила общаться с внуком. Я поняла, что проблема есть. Но после реабилитации не хотела сюда идти и что-то кому-то рассказывать. Уже решила было пойти в магазин, но к моменту начала встречи времени было мало — не продавали еще алкоголь. Подумала, что схожу на собрание, а потом зайду за спиртным. После первой же встречи не пошла в магазин. С тех пор я больше не пью. Уже 1,5 года.

Подружиться с собой

Путь к освобождению — 12 шагов, чтобы помочь разобраться в себе и научиться жить с самим собой. Последнее может стать самым сложным.



- Наши встречи проходят каждый день в 19.00. Именно в это время начинаются мысли о том, что нужно выпить, — поясняет Ольга. — Смена на работе закончилась, ты идешь домой. А что там тебя ждет? И заруливаешь в магазин. Провести трезвый вечер в одиночестве с самим собой поначалу невероятно сложно. Мы не знаем себя, все злит, сам себе не нравишься. Как раз на помощь и приходят эти встречи.

27-летняя Ирина сейчас только на пятом шаге, хотя не употребляет алкоголь уже год и семь месяцев. Но тут никто не гонится и не доказывает другому, что может эти шаги пройти быстрее. Это личное дело каждого, единственное условие — честность перед собой и членами сообщества.

Встречи в «АА» — это беседы, во время которых люди, объединенные одной проблемой, помогают друг другу научиться жить заново. Именно на чувстве дружеского плеча и осознании, что ты не одинок, держится вся эта система. Посещение встреч абсолютно бесплатное, нет членских взносов. Сообщество располагается в муниципальном помещении, которое администрация Тулы предоставила «АА» бесплатно.

В Туле сообщество анонимных алкоголиков «Берег» существует с 2014 года. Его члены активно сотрудничают с реабилитационным центром Новомосковска, делятся с пациентами своими историями. На базе сообщества проходят встречи и для анонимных наркоманов.

- Я теперь выхожу на улицу и по-настоящему радуюсь, — отмечает Антонина. — Я впервые за долгое время подняла голову и увидела солнце, и оно мне поднимает настроение. Научилась радоваться мелочам. Весенняя распутица не вгоняет в тоску, а наоборот дарит надежду. Это невероятное ощущение. Такое чувство, что я долгие годы спала, а теперь проснулась и начала жить заново.

Адрес

Группа АА «Берег»



Тула, ул. Гоголевская, 76,

подъезд 2.

Телефон +7 (953) 425-88-65 .

Новомосковск, ул. Мира, 11-к, 4-й этаж.

Телефон +7 (953) 956-56-99 .

Сообщество Анонимные наркоманы

Тула, ул. Гоголевская, 76, подъезд 2.

Телефон +79156948494