В городском пространстве «Искра» пройдут тематические мероприятия, посвященные Дню космонавтики.

13.00−21.00



13.00 — 21.00 — изучаем солнечную систему в мобильном планетарии



13.00 — 19.00 — погружаемся в виртуальную реальность в VR-локации от Кванториума



18.00 — 18.30 — космо-поэзия Николая Жукова. Николай Алексеевич Жуков — народный поэт, председатель Тульского отделения Союза писателей России.



18.30 — 19.30 — встреча с Героем России космонавтом Сергеем Залетиным на тему «Земля и Космос. Разные реальности».



19.30 — 20.00 — мим-моноспектакль «В коробке» от театра-студии Мюсли



20.00 — 20.30 — акустический вечер от Студии творческого развития MeTime Studio

Вход свободный.