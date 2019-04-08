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Земля и Космос. Разные реальности

Земля и Космос. Разные реальности

В городском пространстве «Искра» пройдут тематические мероприятия, посвященные Дню космонавтики.

13.00−21.00


13.00 — 21.00 — изучаем солнечную систему в мобильном планетарии

13.00 — 19.00 — погружаемся в виртуальную реальность в VR-локации от Кванториума

18.00 — 18.30 — космо-поэзия Николая Жукова. Николай Алексеевич Жуков — народный поэт, председатель Тульского отделения Союза писателей России.

18.30 — 19.30 — встреча с Героем России космонавтом Сергеем Залетиным на тему «Земля и Космос. Разные реальности».

19.30 — 20.00 — мим-моноспектакль «В коробке» от театра-студии Мюсли

20.00 — 20.30 — акустический вечер от Студии творческого развития MeTime Studio

Вход свободный.

Где и когда?
Искра, молодежное пространство
Тула, Советская улица, 11
12 апреля 2019, пятница
13:00
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