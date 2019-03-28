афиша
афиша
Регистрация
Цирк больших зверей

Цирк больших зверей

В Тульском государственном цирке проходит новое шоу с африканскими животными под названием «Цирк больших зверей».

Такого разнообразия крупных и необычных зверей нет больше ни в одном шоу: жираф Багир — настоящая звезда манежа! Высотой он более 7 метров, и, несмотря на это, очень изящно двигается и даже танцует вальс!

Компанию жирафу составляет белый трёхтонный носорог Бонифаций, бедуинские верблюды, белый алжирский лев, бенгальские и суматранские белые тигры.

В программе представлены и любимые цирковые жанры: необыкновенная иллюзия — трансформация, воздушная гимнастка на кольце, и, конечно, клоунский дуэт «Ребята с Лиговки». Их необычные трогательные репризы, современные и выразительные номера, дарят море положительных эмоций детям и взрослым.

Незабываемое представление будет интересно даже самым маленьким зрителям!

Стоимость: 500 — 1700 р.

Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тула, улица Советская, 96
30 марта 2019, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
30 марта 2019, суббота
17:00
 В календарь
 В календарь
31 марта 2019, воскресенье
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.