В Тульском государственном цирке проходит новое шоу с африканскими животными под названием «Цирк больших зверей».

Такого разнообразия крупных и необычных зверей нет больше ни в одном шоу: жираф Багир — настоящая звезда манежа! Высотой он более 7 метров, и, несмотря на это, очень изящно двигается и даже танцует вальс!

Компанию жирафу составляет белый трёхтонный носорог Бонифаций, бедуинские верблюды, белый алжирский лев, бенгальские и суматранские белые тигры.

В программе представлены и любимые цирковые жанры: необыкновенная иллюзия — трансформация, воздушная гимнастка на кольце, и, конечно, клоунский дуэт «Ребята с Лиговки». Их необычные трогательные репризы, современные и выразительные номера, дарят море положительных эмоций детям и взрослым.

Незабываемое представление будет интересно даже самым маленьким зрителям!

Стоимость: 500 — 1700 р.