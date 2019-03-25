"Вторая жизнь банки!" Стеклянной, пластиковой и жестяной

В «Октаве» пройдет мастер-класс дизайнера Анастасии Конончук. На занятии посетители научатся изготавливать стильные предметы декора из стеклянных, жестяных и пластиковых банок:

Подсвечник-ночник из жестяной банки.

Кашпо из жестяной банки и посадка в него базилика, петрушки и др.

Стеклянную банку для сладостей, ватных дисков и др.

Кашпо с супер милыми животными из пластиковой бутылки.

Занятие проводится для группы до 20 человек.