"Вторая жизнь банки!" Стеклянной, пластиковой и жестяной
В «Октаве» пройдет мастер-класс дизайнера Анастасии Конончук. На занятии посетители научатся изготавливать стильные предметы декора из стеклянных, жестяных и пластиковых банок:
- Подсвечник-ночник из жестяной банки.
- Кашпо из жестяной банки и посадка в него базилика, петрушки и др.
- Стеклянную банку для сладостей, ватных дисков и др.
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Кашпо с супер милыми животными из пластиковой бутылки.
Занятие проводится для группы до 20 человек.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
13 апреля 2019, суббота
15:00