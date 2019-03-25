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"Вторая жизнь банки!" Стеклянной, пластиковой и жестяной

"Вторая жизнь банки!" Стеклянной, пластиковой и жестяной

В «Октаве» пройдет мастер-класс дизайнера Анастасии Конончук. На занятии посетители научатся изготавливать стильные предметы декора из стеклянных, жестяных и пластиковых банок:

  • Подсвечник-ночник из жестяной банки.
  • Кашпо из жестяной банки и посадка в него базилика, петрушки и др.
  • Стеклянную банку для сладостей, ватных дисков и др.

  • Кашпо с супер милыми животными из пластиковой бутылки.

Занятие проводится для группы до 20 человек.

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
13 апреля 2019, суббота
15:00
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