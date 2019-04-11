Юре бы понравилось

В «Октаве» пройдет поэтический джем «Юре бы это понравилось» от современного театра Community Stage. Это современный театр в центре Москвы, где проходят самые свежие российские и зарубежные постановки, музыкальные, поэтические вечера и лекции. Режиссер Алексей Золотовицкий выбрал 17 стихов поэтов с конца XIX века до наших дней, композитор Евгений Бархатов добавил электронный бит и «живой» кларнет, видеохудожник Алексей Берсенев подобрал визуальный ряд. Авторы решили, что «Юре бы это понравилось».

Есть и еще один, но очень важный повод посетить спектакль на «Октаве». Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!» в микрофон модели ДЭМШ, который разработали и выпустили на знаменитом тульском заводе «Октава» — и, что символично, в этих некогда заводских цехах и будет показан спектакль «Юре бы это понравилось».

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