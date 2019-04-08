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Fashion Style

Fashion Style

В музейно-выставочном комплексе Тульского кремля пройдет фестиваль моды всероссийского масштаба Fashion Style.

Свои работы представят талантливые дизайнеры из девяти городов России: Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска, Таганрога, Волгограда, Рязани, Богородицка, Костромы, а также из республики Беларусь.

По итогам конкурсов выберут лучшие коллекции. Победители получат возможность продемонстрировать свои коллекции на Международной Неделе моды в Москве.

В этом году программа Fashion Style стала более обширной. Первый день фестиваля будет посвящен детской и подростковой моде. В рамках фестиваля пройдут всероссийский конкурс «Лучшая детская модель года», региональный финал конкурса «Детская супермодель России», а также региональный конкурс обаяния и таланта «Краса Тулы-2019».

Впервые на огромной площадке фестиваля разместится дизайн-маркет концептуальной одежды и обуви, аксессуаров, предметов декора, косметических средств, игрушек ручной работы и дизайнерских изделий.

 

13 апреля


11−00 — 21−00 — ДИЗАЙН — МАРКЕТ
14−30 открытие фестиваля
15−00 — 15−30 конкурс «Лучшая детская модель года"
16−00 — 18−00 показы коллекций детской и подростковой моды
18−00−19−00 награждение конкурса «Лучшая детская модель года»

14 апреля


11−00 — 21−00 — ДИЗАЙН — МАРКЕТ
16−00 шоу-программа
17−00 — 18−30 показы дизайнерских коллекций
18−30 — 19−30 конкурс «Детская супермодель России"
19−30 — 20−00 торжественное награждение победителей конкурса дизайнеров
20−00 закрытие фестиваля

Вход свободный.

 

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
13 апреля 2019, суббота
11:00
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13 апреля 2019, суббота
14:30
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14 апреля 2019, воскресенье
11:00
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