Приключения Джека Воробья

Могилевский областной театр кукол представит пиратскую историю с невероятными превращениями и настоящими сражениями на шпагах.

Главный герой — известный всем детям отважный пират, легко и с присущим ему удивительным чувством юмора, преодолевает все трудности своего нового морского путешествия.

Яркий музыкальный спектакль с запоминающимися мелодиями и любимыми героями. Джек Воробей, его помощник Юнга, злой и коварный пират Барбосса попадают в самые невероятные морские приключения.

Стоимость: 250−400 р.