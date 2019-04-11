Приключения Джека Воробья
Могилевский областной театр кукол представит пиратскую историю с невероятными превращениями и настоящими сражениями на шпагах.
Главный герой — известный всем детям отважный пират, легко и с присущим ему удивительным чувством юмора, преодолевает все трудности своего нового морского путешествия.
Яркий музыкальный спектакль с запоминающимися мелодиями и любимыми героями. Джек Воробей, его помощник Юнга, злой и коварный пират Барбосса попадают в самые невероятные морские приключения.
Стоимость: 250−400 р.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 62
12 апреля 2019, пятница
11:00
13 апреля 2019, суббота
12:00