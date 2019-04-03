13 апреля в Туле пройдет очередной «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Поучаствовать может любой желающий.

Автором текста диктанта стал писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский.

Вход свободный, требуется предварительная регистрация.