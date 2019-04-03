Тотальный диктант
13 апреля в Туле пройдет очередной «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Поучаствовать может любой желающий.
Автором текста диктанта стал писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский.
Вход свободный, требуется предварительная регистрация.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 125
13 апреля 2019, суббота
14:00
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 апреля 2019, суббота
14:00
Тула, улица Болдина, 98б
13 апреля 2019, суббота
14:00