Просто космос

Во дворе Likerla Loft состоится большой праздник в честь Дня космонавтики.

C 13.00 до 17.00 для гостей будет работать настоящий мобильный планетарий и фотовыставка, посвященная летчикам-космонавтам, а в шатре будут проходить лекции про первых покорителей космических пространств. Гости смогут попробовать космическую еду из тюбика и самостоятельно приготовить на углях зефир на палочке.

Абсолютно для всех — это отличный повод вспомнить детские мечты и стать чуть ближе к звёздам!

Вход свободный.