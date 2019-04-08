Просто космос
Во дворе Likerla Loft состоится большой праздник в честь Дня космонавтики.
C 13.00 до 17.00 для гостей будет работать настоящий мобильный планетарий и фотовыставка, посвященная летчикам-космонавтам, а в шатре будут проходить лекции про первых покорителей космических пространств. Гости смогут попробовать космическую еду из тюбика и самостоятельно приготовить на углях зефир на палочке.
Абсолютно для всех — это отличный повод вспомнить детские мечты и стать чуть ближе к звёздам!
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85
13 апреля 2019, суббота
11:00