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Просто космос

Просто космос

Во дворе Likerla Loft состоится большой праздник в честь Дня космонавтики.

C 13.00 до 17.00 для гостей будет работать настоящий мобильный планетарий и фотовыставка, посвященная летчикам-космонавтам, а в шатре будут проходить лекции про первых покорителей космических пространств. Гости смогут попробовать космическую еду из тюбика и самостоятельно приготовить на углях зефир на палочке.

Абсолютно для всех — это отличный повод вспомнить детские мечты и стать чуть ближе к звёздам!

Вход свободный.

 

 

Где и когда?
Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
13 апреля 2019, суббота
11:00
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