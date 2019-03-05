ВИА «Пламя»
В Туле и Новомосковске пройдет гала -концерт лучших песен легендарного ВИА «Пламя».
Вокально-инструментальный ансамбль «Пламя» выпустил в Советском Союзе огромное количество виниловых пластинок и кассет с легендарными хитами, такими как:
- «Мой адрес Советский Союз»,
- «Не надо печалиться»,
- «Идет солдат по город»,
- «Снег кружится»,
- «У деревни Крюково»,
- «На дальней станции сойду» и многие другие…
В концерте примут участие музыканты, в разное время работавшие в ансамбле, а также финалист проекта «ГОЛОС 60+» АЛЕКСАНДР ЕВДОКИМОВ, добавив отличный вокал, живой звук, яркость, неповторимость!
У Вас есть уникальная возможность вновь погрузится в атмосферу 70−80х годов и насладится нежностью мелодий того времени на ГАЛА-КОНЦЕРТЕ ВИА «Пламя».
Специальным подарком для всех пришедших станет СНЕЖНОЕ ШОУ!!! Искусственный снег закружит всех под звуки любимые строчки песни «…снег кружится, летает, летает…»