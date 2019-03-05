В Туле и Новомосковске пройдет гала -концерт лучших песен легендарного ВИА «Пламя».

Вокально-инструментальный ансамбль «Пламя» выпустил в Советском Союзе огромное количество виниловых пластинок и кассет с легендарными хитами, такими как:

«Мой адрес Советский Союз»,

«Не надо печалиться»,

«Идет солдат по город»,

«Снег кружится»,

«У деревни Крюково»,

«На дальней станции сойду» и многие другие…

В концерте примут участие музыканты, в разное время работавшие в ансамбле, а также финалист проекта «ГОЛОС 60+» АЛЕКСАНДР ЕВДОКИМОВ, добавив отличный вокал, живой звук, яркость, неповторимость!

У Вас есть уникальная возможность вновь погрузится в атмосферу 70−80х годов и насладится нежностью мелодий того времени на ГАЛА-КОНЦЕРТЕ ВИА «Пламя».

Специальным подарком для всех пришедших станет СНЕЖНОЕ ШОУ!!! Искусственный снег закружит всех под звуки любимые строчки песни «…снег кружится, летает, летает…»