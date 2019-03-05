афиша
афиша
Регистрация
ВИА «Пламя»

ВИА «Пламя»

В Туле и Новомосковске пройдет гала -концерт лучших песен легендарного ВИА «Пламя».

Вокально-инструментальный ансамбль «Пламя» выпустил в Советском Союзе огромное количество виниловых пластинок и кассет с легендарными хитами, такими как:

  • «Мой адрес Советский Союз»,
  • «Не надо печалиться»,
  • «Идет солдат по город»,
  • «Снег кружится»,
  • «У деревни Крюково»,
  • «На дальней станции сойду» и многие другие…

В концерте примут участие музыканты, в разное время работавшие в ансамбле, а также финалист проекта «ГОЛОС 60+» АЛЕКСАНДР ЕВДОКИМОВ, добавив отличный вокал, живой звук, яркость, неповторимость!

У Вас есть уникальная возможность вновь погрузится в атмосферу 70−80х годов и насладится нежностью мелодий того времени на ГАЛА-КОНЦЕРТЕ ВИА «Пламя».

Специальным подарком для всех пришедших станет СНЕЖНОЕ ШОУ!!! Искусственный снег закружит всех под звуки любимые строчки песни «…снег кружится, летает, летает…»

Где и когда?
Городской Дворец Культуры Новомосковска
Новомосковск, улица Московская, 10
11 апреля 2019, четверг
19:00
 В календарь
 В календарь
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
12 апреля 2019, пятница
19:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.