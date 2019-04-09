Обзор Myslo: Театральный апрель в Туле

Фото на pixabay.com

Фестиваль «Узловая + театр»

С 15 по 20 апреля в Молодежном театре пройдет открытый региональный фестиваль театрального искусства «Узловая+Театр». Любительские и профессиональные театральные коллективы Тулы и Новомосковска покажут 11 спектаклей, оценивать которые будет строгое жюри — московские актеры, которые, потом проведут мастер-классы для участников конкурса.

Спектакли из фестивальной программы пройдут по адресу: Узловая, пл. Ленина, 2. Забронировать билеты можно по тел: 8(48731) 6−49−34.

15 апреля

13.00 — «Мухины именины» (0+) в исполнении Молодежного театра из Узловой. Спектакль по мотивам сказки К. Чуковского «Муха Цокотуха». Это яркая, динамичная, музыкально — танцевальная феерия. Знакомый всем с детства сюжет на сцене приобретает новое звучание. Весёлые наигрыши русских народных инструментов и пляски, причудливые, как русские узоры, погрузят зрителей в атмосферу старины.

16 апреля

13.00 — «Королевская корова» (6+) в исполнении Театра Юного Зрителя из Тулы. Музыкальная сказка о приключениях королевской коровы Зорьки. История о том, как в одном далеком королевстве, где жизнь протекала скучно и однообразно, поселилась рыжая корова: не простая, а «особенная» и приносит всем счастье, постепенно переворачивая жизнь королевства с ног на голову.

19.30 — Комедия «Юбилей» (12+) в исполнении народного театра «Исток» из Киреевска. Спектакль по мотивам одноименной пьесы А. П. Чехова .

17 апреля

13.00 — Спектакль «Царская невеста» (12+) в исполнении Тульского народного театра-студии «Надежда поколений». Спектакль по мотивам одноименной пьесы И. А. Крылова .

18.30 — «Про то, как Тула шведов обула» (12+) в исполнении Новомосковского филиала театра драмы им. М. Горького. Спектакль создан по одноименной пьесе тульского драматурга Веры Трофимовой. В ней описаны легендарные события, происходящие в тульских местах во времена правления Петра Первого, который и является одним из персонажей пьесы. Центральной же персоной действия пьесы, является знаменитый оружейник Никита Демидов. Стремительно развивающееся действие наполнено эмоциональными красками, присущими исконно русскому народному характеру, и не обходится без ярких комедийных ноток. В действии спектакля заняты все молодые артисты театра. Постановка Дмитрия Краснова — в балаганно-площадном ключе, с множеством народных мотивов, с песнями, шутками и озорными репризами.

18 апреля

11.00- Комедийный спектакль «Принц и Чудовище» (6+) в исполнении детского театрального коллектива «Заводной апельсин» из Новомосковска. Пьеса Е. Тыщука, по которой был поставлен одноименный спектакль заняла 2 место на фестивале пьес для детей и подростков «Маленькая Премьера-2011» в Москве.

Зрителей ждет захватывающая история о том, как мать-Королева, занимаясь только собой, совсем упустила из виду материнские обязанности. Приказав Няне воспитывать дочь-Принцессу по новейшей модной системе воспитания, когда детям позволяется делать все, что они захотят, в результате эксперимента она получила совсем неожиданный результат.

12.20 — «Муха Цокотуха NEW» (6+) в исполнении народного театра-студии «Мы» из Новомосковска. Современное прочтение сказки К. Чуковского «Муха Цокотуха».

13.30 — Спектакль «900 страшных дней» (6+) в исполнении театрального коллектива «Корпорация друзей» из Донского. Литературно-документальная композиция была создана к 75 -летию снятия блокады Ленинграда. Это история о маленьких жителях Ленинграда, которые прошли все тяготы и лишения вместе со своим городом. И когда маленькие ленинградцы беспощадной волею судьбы оказывались в пекле страданий и невзгод, они вели себя как настоящие герои, старались осилить, вынести всё то, что, казалось бы, и взрослым было не всегда под силу. Роли исполняют юные артисты театра.

15.30 — Спектакль-вербатим «На что похожа любовь» (12+) в исполнении театрального коллектива «Кукарямба» из Ясногорска.

19 апреля

11.00 — Сказка «Приключения Льва Васьки» (0+) в исполнении народного театра кукол «Петрушка» из Киреевска.

20 апреля

17.00 — Церемония закрытия фестиваля. Спектакль «Вий» (12+) в исполнении Молодежного театра из Узловой. Это страшная сказка для взрослых по мотивам повести Н. В. Гоголя и одновременно история любви, история борьбы темного и светлого в человеке, о силе веры в светлое начало, и о готовности к самопожертвованию ради спасения другого человека.

Гастроли

Приключения Джека Воробья (6+)

Когда:11−12 апреля в 11.00. 13 апреля в 12.00

Где: Тульский государственный театр кукол (Тула, ул. Советская, 62/15)

Цена: 250 — 400 р.

Могилевский областной театр кукол представит пиратскую историю с невероятными превращениями и настоящими сражениями на шпагах.

Главный герой — известный всем детям отважный пират, легко и с присущим ему удивительным чувством юмора, преодолевает все трудности своего нового морского путешествия.

Яркий музыкальный спектакль с запоминающимися мелодиями и любимыми героями. Джек Воробей, его помощник Юнга, злой и коварный пират Барбосса попадают в самые невероятные морские приключения.

Жил был у бабушки… (0+)

Когда: 27 апреля в 12.00

Где: Тульский государственный театр кукол (Тула, ул. Советская, 62/15)

Цена: 250 -400 р.

Орловский театр кукол покажет зрителям необычное кукольное представление. Спектакль создан в японском стиле с открытым управлением куклами, а также использованием планшетных кукл, «оживающих» прямо на глазах у зрителей. Добрый, наивный, поучительный спектакль будет интересен как юным зрителям, так и их родителям. Режиссер — О. Черкашина, художник — О. Черкашина, композитор — Е. Кривенко.

С 18 по 25 апреля состоится гастрольный спецпроект «Тула-Ижевск. Театры Оружейных столиц России и Год театра», приуроченный к Году Театра в России.

Все спектакли будут показаны в Тульском академическом театре драмы по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 34-а

Вечера на хуторе близ Диканьки (16+)

Когда: 18, 22 апреля в 18.30

Цена: 400−800 рублей.

На основе одноименной повести Н. В. Гоголя актеры на глазах у зрителей разыграют шуточные истории в стиле «наивного» театра. Ссора казака Чуба и кузнеца Вакулы может обернуться боксерским поединком, что капризной Оксане, чтобы реанимировать отчаявшегося поклонника, придется научиться делать искусственное дыхание, что царица Екатерина может предстать в виде знаменитого памятника из Екатерининского садика в Петербурге, а ведьма Солоха, хоть и по-прежнему летает на метле, но теперь преподает литературу в школе, прекрасно готовит галушки и возможно даже угостит ими зрителя.

Свадебная чехарда (12+)

Когда: 19 апреля, 18.30,

Цена: 400−800 р.

Когда: 20 апреля в 12.00

Цена:250 р.

Зрители увидят хит-парад водевилей «Предложение», «Медведь», «Свадьба» по мотивам рассказов А. П. Чехова . Водевили Чехова, словно зеркало, отражают суету и нелепость нашей жизни, в которой всё же есть место и любви, и доброте, и вере в человека. Знакомые сюжеты и персонажи обрели новую жизнь с появлением новых актеров и нового режиссерского решения.

Покровские ворота (16+)

Когда: 20 апреля, 18.30

Цена: 400−800 р.

когда: 21 апреля, 12.00

Цена: 250 р.

Белая комедия по одноименной повести Леонида Зорина во многом напоминает знаменитый фильм, снятый в Действие спектакля происходит в Москве 50-х годов в коммунальной квартире у Покровских ворот. Между ее жителями кипят нешуточные страсти. Если вы развелись, и ваша бывшая жена снова вышла замуж — это еще не значит, что вы свободны. Если вы пригласили девушку на свидание, и она пришла, это еще не значит, что она будет вашей. Но если при этом ваш сосед по коммуналке — аспирант Костик, то можете быть уверены — все будет хорошо!

Слуга двух господ (16+)

Когда: 21,23 апреля, 18.30

Цена: 400−800 р.

Зрители увидят настоящую итальянскую комедию с присущим ей колоритом: сицилийские мафиози, атмосфера курортного городка, карнавальность, туристы и любовь.

Обаятельные и нестрашные мафиози влюбляются, ссорятся и ревнуют под музыкальные ритмы 80-х.

Две семьи решили породниться, поженив своих детей, но посреди помолвки вдруг выясняется, что невеста несвободна… Синьор, за которого она была просватана с детства и которого все считали умершим, — неожиданно воскрес!

Между небом и землей (12+)

Когда: 24,25 апреля, 18.30

Цена: 250 р.

Зрители увидят женскую трагикомедию о любви и измене, о выборе, который дает судьба, о возможности изменить себя.

В центре сюжета — три американские актрисы, которые попадают в автокатастрофу. Пока реаниматоры пытаются их спасти, они оказываются в прихожей Рая, у своего Ангела-хранителя. Здесь выясняются тайные обстоятельства личной жизни Джулии, звезды Голливуда, ее сестры — исполнительницы ролей второго плана и племянницы — начинающей актрисы. И Ангел тоже не остается в стороне от земных страстей!

Громкие театральные премьеры апреля

Хладнокровное убийство (14+)

Когда: 7,12, 27 апреля, в 19.00

Где: Новый театр, Тула, пр. Ленина, 44

Цена: 500 р.

В Новом театре появился первый спектакль в жанре детектива. Постановка создана по мотивам переведенного произведения Джейса Кавуда «Хладнокровное убийство». Зрители увидят захватывающее расследование убийства в отеле маленького английского городка. В работе над спектаклем участвовало престижное театрально-концертное агентство Лондона Josef Weinberger Ltd.

Саша Чекалин (6+)

Когда: 9 апреля в 11.00, 24 апреля в 11.00, 25 апреля в 11.00 и 14.00, 29 апреля в 11.00

Где: Тульский государственный театр кукол (Тула, ул. Советская, 62/15)

Цена: 250−400 р.

В этом спектакле кукольный театр решился на эксперимент. Новая постановка «Саша Чекалин» в корне отличается от привычного репертуара сказочных детских спектаклей. Спектакль посвящен тульскому герою Великой Отечественной Войны - юному партизану разведчику Саше Чекалину. На основе архивных материалов в спектакле будет рассказана история детей войны, и обстоятельства, которые заставляли маленьких мальчишек и девчонок сороковых годов добровольно идти на смерть.

33 счастья (16+)

Когда: 13 -14 апреля 2019 г. в 18.30

Где: Тульский академический театр драмы, г. Тула, пр. Ленина, д. 34-а

Цена: 300−700 р.

Авторская трагикомедия от драматурга главного редактора журнала «Урал» яркого представителя современной российской драматургии Олега Богаева. Действие сюжета происходит в новогоднюю ночь. Главная героиня Анфиса мечтает, чтобы вдруг появилась Золотая рыбка и исполнила заветное желание! Когда это чудо случилось- она растерялась, что загадать? Не сообразишь… И положилась она на вкус самой рыбки: «Пусть мне будет сюрприз!» Сон, явь? Вдруг появился Гриша… Перед зрителями появляются несколько сценариев, которые могут сделать героев счастливыми: стать молодым, попасть в Голливуд, получить Нобелевскую премию и пр.

Юре бы понравилось (0+)

Когда: 12 апреля в 19.00

Где: Творческий индустриальный кластер «Октава», Тула, ул. Каминского, 24

Вход свободный, требуется регистрация.

В «Октаве» пройдет поэтический джем «Юре бы это понравилось» от современного театра Community Stage. Это современный театр в центре Москвы, где проходят самые свежие российские и зарубежные постановки, музыкальные, поэтические вечера и лекции. Режиссер Алексей Золотовицкий выбрал 17 стихов поэтов с конца XIX века до наших дней, композитор Евгений Бархатов добавил электронный бит и «живой» кларнет, видеохудожник Алексей Берсенев подобрал визуальный ряд. Авторы решили, что «Юре бы это понравилось».

Есть и еще один, но очень важный повод посетить спектакль на «Октаве». Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!» в микрофон модели ДЭМШ, который разработали и выпустили на знаменитом тульском заводе «Октава» — и, что символично, в этих некогда заводских цехах и будет показан спектакль «Юре бы это понравилось».

Оперетта «Фиалка Монмартра» (12+)

Когда: 19 апреля, 19.00

Где:Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 500-900 р.

На сцене Городского концертного зала покажут жемчужину мирового опереточного репертуара — оперетту Имре Кальмана «Фиалка Монмартра». За утонченным романтическим названием скрывается история из богемной жизни с необходимыми для неё элементами — любовным треугольником, деньгами, авантюрными приключениями. Увлекательный сюжет оперетты основан на журналистских зарисовках французского писателя Анри Мюрже (1822−1861) из книги «Сцены из жизни богемы». Главные герои — художники, музыканты, поэты, артисты. Они живут, творят, мечтают на монмартрских холмах, в мансардах под крышами Парижа.



Винни Пух (6+)

Когда:18−19 апреля в 11.00, 26 апреля в 11.00, 27 апреля в 12.00, 30 апреля в 11.00

Где: Тульский театр юного зрителя, Тула, ул. Коминтерна, д.2

Цена: 150−350 р.

Спектакль создан по графическим рассказам Бориса Заходера, основанным на сказке А. Милна «Винни Пух и все-все-все». Главный герой Винни Пух — толстый медвежонок, который больше всего в жизни любит поесть, а еще сочиняет кричалки, пыхтелки сопелки на все случаи жизни. Любая история, которая приключается с медвежонком, превращается в настоящее приключение для него и его друзей Кристофера Робина, Пятачка, ослика Иа-иа и Тигра.