Культ Аллы Пугачевой

Мария Донская, Фото Вадима Тараканова (ИА «Столица»)

Как стать легендой при жизни? Ответ ищите в биографии Аллы Пугачевой. Год за годом, шаг за шагом женщина — которая, казалось бы, всего лишь поет, как сотни других артистов — поднималась на недосягаемую высоту.

Ей прощали яркие романы, смену мужей и стилей, при любых режимах и вождях она оставалась собой — Аллой Пугачевой.

Лет десять назад примадонна решила уступить дорогу молодым, объявив, что она больше не та женщина, которая поет… Но молчание было недолгим. После сенсационного известия о том, что в семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой родились двойняшки Лиза и Гарри, последовало другое заявление: Алла Борисовна (возможно; нет — скорее всего; а скорее всего — точно) вернется на сцену. «Не могу же я так долго сидеть на шее у мужа!» — пошутила она тогда. И вот к своему 70-летию устроила грандиозный концерт в Кремле. Билеты, не смотря на их заоблачную стоимость, раскупили мгновенно…

Любовь миллионов

К юбилею Пугачевой, без преувеличения, готовилась вся страна.

На сцене концертного зала «Крокус Сити Холл» друзья Аллы Борисовны устроили торжество в ее честь — собрали концерт «Подарок для Аллы». В этот день самые известные песни Пугачевой пели ее коллеги-мужчины — Игорь Крутой, Александр Буйнов, Игорь Николаев, Григорий Лепс, Валерий Леонтьев. Из женской половины шоу-бизнеса Аллу поздравили Лолита, Светлана Лобода, Анжелика Варум, Жасмин. Ведущим стал любимый мужчина именинницы, отец их детей Лизы и Гарри — Максим Галкин.

Центральные телеканалы заблаговременно отсняли программы, которые приберегли для прайм-тайма заветного дня.

Первый канал выдал сразу три: запись концерта из «Крокуса», запись концерта Пугачевой 1998 года, который критики еще тогда назвали музыкальным откровением. И эксклюзивом Первого канала стал документальный фильм «Моя жена — Алла Пугачёва», в которой Максим Галкин рассказал о самом дорогом человеке — любимой женщине и матери его детей.

Телеканал «Россия» решил затронуть тонкую тему — взаимоотношения Аллы Пугачёвой с мужчинами, с которыми свела ее жизнь. Праздничную программу так и назвали — «Откровения мужчин примадонны». И даже обиженные на Аллу мужчины не могли скрыть, что счастливы тем, что имели возможность хоть какое-то время быть возле нее. И все они говорят, что не любить ее было невозможно…

Телеканал НТВ пригласил в студию шоу «Секрет на миллион» людей, которые близко знают Аллу Борисовну: Миколаса Орбакаса, Сергея Челобанова, Елену Преснякову… И даже соседей Пугачевой и Галкина по замку в деревне Грязь. На все провокационные вопросы Леры Кудрявцевой гости отвечали предельно искренне. И вся передача свелась к одному большому признанию в любви…

Благодаря интернету все праздничные программы теперь можно посмотреть в записи. Вот только Кремлевский концерт — эксклюзивный на сто процентов. Записи для телевидения не существует, увы…

«О, Арлекино!»

Музыкальная карьера Аллы Пугачевой началась в прошлом веке — буквально. До того, как проснуться знаменитой — после победы в конкурсе в Болгарии с песней «Арлекино» — артистка успела объездить всю страну. Сначала — с командой Мосэстрады, потом — с эстрадной программой «Бумажный кораблик», на гастролях которой и познакомилась с будущим мужем — цирковым артистом Миколасом Орбакасом. Чуть больше, чем через год, у них родилась дочь Кристина. Правда, декретный отпуск у артистки был совсем не продолжительный — полгода. Алла Пугачева вернулась на эстраду. И уже в 1975 году стала обладательницей Гран-при престижной премии «Золотой Орфей».

После конкурса песня «Арлекино» стала настолько популярной, что пластинка молодой артистки Аллы Пугачевой разошлась тиражом 14 миллионов экземпляров.

Зеркало ее души

Первый сольный альбом Аллы Пугачевой как самостоятельной артистки вышел незадолго до Олимпиады — в 1978 году. Он назывался «Зеркало души», в нем были собраны песни композитора Александра Зацепина, которые практически сразу же вошли в «золотой фонд» российской эстрады. Успех альбома был феноменальный. Первыми его услышали советские космонавты — для них была устроена трансляция песен модной певицы на борт орбитальной станции «Салют-6»… C Александром Зацепиным Алла Пугачева работала и в картине «Женщина, которая поет», где она сыграла фактически себя… В фильм были включены и несколько песен начинающего музыканта и поэта-песенника Бориса Горбоноса…

Когда Александр Зацепин попросил объяснить ему, что это за неизвестный автор, то продюсер и второй муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович рассказал ему о талантливом парализованном парне из Подмосковья, который предоставил им свои песни.

На самом деле Борис Горбонос — это «тайный псевдоним» Аллы Пугачевой.

Она решила таким образом исполнить несколько своих песен, что очень не понравилось действующим членам Союза композиторов. Сейчас это — забавная история, почти легенда, а тогда был большой скандал. А потом «выстрелила» песня «Всё могут короли» — она уже была в репертуаре певицы, и даже вошла в альбом «Зеркало души». Но знаменитой на весь мир стала в 1978 году после исполнения на конкурсе «Интервидение-78» в Сопоте. Стало понятно: началась эпоха Аллы Пугачевой.

Королева и ее свита

Помимо артистического и вокального таланта, у Аллы Пугачевой оказался еще один — талант на выбор музыкального материала. Даже незатейливая песенка про «Волшебника-недоучку» в ее исполнении стала «музыкальной бомбой». Казалось, что она «снимала сливки» советского репертуара, и каждый композитор отдавал ей все лучшее, что у него имелось. Пугачева пережила несколько музыкальных «эпох».

В сотрудничестве с Раймондом Паулсом родились такие песни, как «Миллион алых роз», «Старинные часы», «Маэстро». Игорь Николаев подарил ей хит «Расскажите, птицы», Владимир Кузьмин — «Две звезды», Игорь Крутой — «Любовь, похожая на сон»… Сколько был лет ни прошло, как бы ни менялась жизнь — эти песни узнают с первых нот. Для многих они стали «машиной времени», которая отправляет в те годы, когда все были молоды и счастливы — несмотря на то, что в СССР почти ничего не было из того, что сейчас необходимо для счастья. И это не только джинсы…

Любовь на все времена

Алла Пугачева не боялась искать свою «вторую половинку». В 70-летний юбилей не стоит перечислять состоявшихся и несостоявшихся мужей артистки. Но факт таков, что мужа в том понимании, каким он должен быть, Алла Пугачева нашла не так давно… И хотя с Максимом Галкиным они женаты всего лишь восемь лет, их отношения развивались целых 20 — так они сами рассказывают.

Все начиналось, как это бывает, с дружбы зрелой женщины и восторженного юноши. А потом он увидел в ней женщину, которая может дать радость и счастье, а она в нем — мужчину, который может защитить. К слову сказать, роман Аллы и Максима болезненно перенес только ее предпоследний муж — Филипп Киркоров, который, как он сам теперь говорит, просто «упустил свое счастье». А поклонники Аллы и Максима с радостью восприняли новость о том, что их кумиры вместе и, совершенно очевидно, счастливы. И даже когда у 64-летней Аллы Пугачевой и 37-летнего Максима появились чудесные дети: двойняшки Гарри и Лиза — все поняли, что Пугачева снова совершила революцию. Она отменила возраст счастья! Быть любимой и счастливой теперь можно в любом возрасте — если только этого захотеть. Ну, и заслужить, конечно…