Тула Трофи 2019

13 апреля состоится 1-ый этап Кубка регионов по трофи-рейду.

На трассе протяженностью 40 км спортсмены выступят в двух зачетных группах:

авто: экипажи на автомобилях (первый и второй пилот), как на специально подготовленных, так и на гражданских автомобилях колесной формулы 4×4. Классификация автомобилей согласно нормативным требованиям РАФ.

квадро: команды из двух квадроциклов или UTV.

Подать заявку на участие можно по эл. почте baza-1@bk.ru

Регистрация участников состоится 12 апреля с 18.00 до 21.00 и 13 апреля с 8.00 до 10.00.



Начало соревнований 13 апреля в 11.00

Для участников и гостей будет работать специальный парк. Весь соревновательный день работает кафе и полевая кухня. Торжественное награждение победителей, по доброй традиции, завершится грандиозным фейерверком!

Вход свободный.