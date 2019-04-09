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Тула Трофи 2019

Тула Трофи 2019

13 апреля состоится 1-ый этап Кубка регионов по трофи-рейду.

На трассе протяженностью 40 км спортсмены выступят в двух зачетных группах:

  • авто: экипажи на автомобилях (первый и второй пилот), как на специально подготовленных, так и на гражданских автомобилях колесной формулы 4×4. Классификация автомобилей согласно нормативным требованиям РАФ.
  • квадро: команды из двух квадроциклов или UTV.

Подать заявку на участие можно по эл. почте baza-1@bk.ru

Регистрация участников состоится 12 апреля с 18.00 до 21.00 и 13 апреля с 8.00 до 10.00.


Начало соревнований 13 апреля в 11.00

Для участников и гостей будет работать специальный парк. Весь соревновательный день работает кафе и полевая кухня. Торжественное награждение победителей, по доброй традиции, завершится грандиозным фейерверком!

Вход свободный.

Где и когда?
поселок Волово
13 апреля 2019, суббота
11:00
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