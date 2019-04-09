Встреча с Андреем Тарсуковым «Чтобы помнили»
Андрей Тарсуков работает преподавателем ОБЖ в Богородицком политехническом колледже, и в течение многих лет принимает участие в поисковых экспедициях по местам боев Великой Отечественной Войны. Их цель — поиск останков тех солдат и офицеров, которые не вернулись с боевых полей и долгое время считались пропавшими без вести.
Тарсуков расскажет участникам встречи о непростых условиях данной работы, об истории найденных предметов и результатах последних экспедиций.
Вход свободный.
Где и когда?
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
13 апреля 2019, суббота
14:00