Встреча с Андреем Тарсуковым «Чтобы помнили»

Андрей Тарсуков работает преподавателем ОБЖ в Богородицком политехническом колледже, и в течение многих лет принимает участие в поисковых экспедициях по местам боев Великой Отечественной Войны. Их цель — поиск останков тех солдат и офицеров, которые не вернулись с боевых полей и долгое время считались пропавшими без вести.

Тарсуков расскажет участникам встречи о непростых условиях данной работы, об истории найденных предметов и результатах последних экспедиций.

Вход свободный.