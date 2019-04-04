Короткие волны

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 11.04.2019

Режиссер: Михаил Довженко

Актеры: Алекс Дубас, Евгений Гришковец, Игорь Ясулович, Яков Довженко, Екатерина Волкова, Влад Маленко, Алиса Хазанова, Елена Плаксина

Жанр: драма, комедия

Продолжительноcть: 83 мин

Альманах увлекательных историй, имеющий одну общую тему — все они произошли на радио. Потрясающий актерский состав и вся гамма чувств: от смеха, до слез.