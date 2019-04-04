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Короткие волны

Короткие волны

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 11.04.2019
 
Режиссер:
Михаил Довженко
  
Актеры:
Алекс Дубас, Евгений Гришковец, Игорь Ясулович, Яков Довженко, Екатерина Волкова, Влад Маленко, Алиса Хазанова, Елена Плаксина
  
Жанр:
драма, комедия
  
Продолжительноcть:
83 мин
  

Альманах увлекательных историй, имеющий одну общую тему — все они произошли на радио. Потрясающий актерский состав и вся гамма чувств: от смеха, до слез.

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Сегодня
18:00 ДКЖ Кино
Завтра
18:00 ДКЖ Кино
13 апреля, суббота
18:00 ДКЖ Кино
14 апреля, воскресенье
18:00 ДКЖ Кино
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