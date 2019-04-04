Короткие волны
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 11.04.2019
Режиссер:
Михаил Довженко
Актеры:
Алекс Дубас, Евгений Гришковец, Игорь Ясулович, Яков Довженко, Екатерина Волкова, Влад Маленко, Алиса Хазанова, Елена Плаксина
Жанр:
драма, комедия
Продолжительноcть:
83 мин
Альманах увлекательных историй, имеющий одну общую тему — все они произошли на радио. Потрясающий актерский состав и вся гамма чувств: от смеха, до слез.
Сегодня
|18:00
|ДКЖ Кино
Завтра
|18:00
|ДКЖ Кино
13 апреля, суббота
|18:00
|ДКЖ Кино
14 апреля, воскресенье
|18:00
|ДКЖ Кино
15 апреля, понедельник
|18:00
|ДКЖ Кино
16 апреля, вторник
|18:00
|ДКЖ Кино
17 апреля, среда
|18:00
|ДКЖ Кино