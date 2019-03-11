Группа Mgzavrebi представит новый альбом под названием GEO.

Это седьмая по счёту пластинка группы, но музыканты выделяют ее среди предыдущих, отмечая, что GEO – более взрослая, смелая и целостная музыкальная работа.

Mgzavrebi для многих – символ современной музыкальной культуры Грузии. Выпуская альбомы, давая концерты и выступая на крупных фестивалях, они дотянулись до сердца каждого слушателя. Их полюбили за теплоту и открытость, которых так не хватает жителям мегаполисов, за искренность и оголенные эмоции, за драйв и уникальность звучания. И хотя у Mgzavrebi не так много песен на русском, зал поет с ними всегда. Это яркий пример того, что у музыки нет языка, но есть душа.

С момента выпуска первой пластинки прошло десять лет, но фронтмен группы Гиги Дедаламазишвили говорит, что этот седьмой альбом они записывали как первый, с чистого листа, как будто только начали писать песни. Музыкантам захотелось сделать что- то новое, начать новую главу.

В GEO стало меньше грузинского фольклора: лидирующие партии достались электрогитаре, а пандури ушел на второй план. В двух песнях появились новые для группы инструменты – чунири и чибони, но в совершенно нетипичном для них звучании.

Сам Гиги говорит о пластинке так: «GEO – это Земля и наша планета. GEO – это Грузия, наша земля, которую мы лучше всех знаем, где родились, выросли и живем. Мы грузины, и это чувствуется, но все равно мы жители нашей планеты. И мне бы хотелось, чтобы мы были гражданами мира, чтобы все были гражданами мира. Это очень человечный альбом, альбом про человека, который чувствует разное: от бесконечной любви до меланхолии, боли, радости. Человека, уже прожившего какую-то жизнь, и человека, который уже давно не ребенок. Это самый смелый и очень эмоциональный альбом – наверное самый эмоциональный альбом, который мы выпустили».