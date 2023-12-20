22 декабря в «Типографии» пройдет вечеринка «Восьмидесятые&90’s».



Будем танцевать под музыку 80-х и 90-х («Мираж», «Комбинация», Юра Шатунов, Агутин, Boney M, Modern Talking) и играть в приставку.

Не забудьте приодеться! Ждем вас в самом модном прикиде: цветные олимпийки, джинсы «варёнки» и кожаные куртки, на что хватит вашей фантазии.

Стоимость: от 300 руб.