Восьмидесятые&90’s
22 декабря в «Типографии» пройдет вечеринка «Восьмидесятые&90’s».
Будем танцевать под музыку 80-х и 90-х («Мираж», «Комбинация», Юра Шатунов, Агутин, Boney M, Modern Talking) и играть в приставку.
Не забудьте приодеться! Ждем вас в самом модном прикиде: цветные олимпийки, джинсы «варёнки» и кожаные куртки, на что хватит вашей фантазии.
Стоимость: от 300 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 декабря 2023, пятница
22:00
26 декабря, вторник 00:00
7 - 24 декабря
14 - 22 декабря
21 - 26 декабря
6 - 24 декабря
2 - 27 декабря