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Восьмидесятые&90’s

Восьмидесятые&90’s

22 декабря в «Типографии» пройдет вечеринка «Восьмидесятые&90’s».

Будем танцевать под музыку 80-х и 90-х («Мираж», «Комбинация», Юра Шатунов, Агутин, Boney M, Modern Talking) и играть в приставку.

Не забудьте приодеться! Ждем вас в самом модном прикиде: цветные олимпийки, джинсы «варёнки» и кожаные куртки, на что хватит вашей фантазии.

Стоимость: от 300 руб.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 декабря 2023, пятница
22:00
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