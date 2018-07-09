Кубок Тульской области по конкуру

На территории конно-спортивного клуба «Макларен» состоится Кубок тульской области в дисциплине конкур. В Кубку примут участие две категории спортсменов: взрослые и любители. В программе маршруты для начинающих с высотой препятствий 30 и 60 см., для более опытных 80,100 и 110 см., а так же в конце мероприятия маршрут кавалетти на рыси. Главный судья соревнований Калинкин Геннадий Семенович, Высшая Категория, Рязанская обл.