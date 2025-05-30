Самые крутые фестивали этого лета в Тульской области — обзор Myslo

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Фестиваль «Книги на лето»
Когда: 31 мая — 1 июня.
Где: Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава».
Фестиваль «Книги на лето» — это ежегодное событие, которое собирает любителей литературы и книжных новинок. В рамках фестиваля проходят встречи с авторами, презентации новых книг, литературные чтения и мастер-классы.
Участники могут пообщаться с писателями и издателями, а также принять участие в различных интерактивных мероприятиях. Фестиваль создаёт уникальную атмосферу, где каждый может найти что-то интересное для себя и вдохновиться на новые чтения.
Вход свободный по регистрации. Подробности — по ссылке. 0+
Фестиваль молока
Когда: 1 июня с 10.00.
Где: Киреевский район, с. Дедилово, ул. Луговая, 1-а.
Гостей фестиваля ждут:
- выставка сельскохозяйственной техники;
- контактный зоопарк;
- пенная дискотека;
- мастер-классы и игровые программы для детей;
- кулинарное шоу;
- показ мультфильмов на большом экране;
- ярмарка, торговые ряды и аттракционы;
- лотерея, конкурсы, розыгрыш призов;
- спортивные соревнования.
Вход свободный. Подробности по ссылке. 0+
Фестиваль Patio Jazz Fest
Когда: 7–8 июня.
Где: 7 июня — Центральный парк Тулы. 8 июня — LiКЁRKA LOFT, Тула, пр. Ленина, 85, к. 4.
Фото Зинаиды Набиевой из архива Myslo.
Автомобильный фестиваль «Автострада»
Когда: 12 июня.
Где: Тула, площадь Ленина, ул. Менделеевская.
Зрителей ждут: выставка ретро-автомобилей, экспозиция современных образцов автопрома, ралли исторических автомобилей, тюнинг, кастом, автозвук и многое другое.
Вход свободный. Подробности в группе мероприятия ВКонтакте. 6+
Фестиваль «Дикая Мята»
Когда: 13-15 июня.
Где: Бунырево, Алексинский район, 51 км от Тулы.
Всего ожидается 120 концертов и DJ-сетов на семи сценах.
Cartoon’ная ночь
Когда: 7 июня с 22.00 до 2.00.
Фото: https://tiam-tula.ru.
В программе: презентация художника и педагога Андрея Суздалева (Москва) «Движущиеся Картинки: не только анимация! (20 лет авторской мастерской)», показ мультфильмов для детей, встреча с художником Анной Мартыненко (Санкт-Петербург) «Из опыта работы в студии анимации при психоневрологическом диспансере», лекция «Архитектура в анимации» историка Ивы Дроновой (Москва), ночной показ мультфильмов. Параллельно во дворе: анимационные мастер-классы от образовательного отдела музея, Party-маркет.
Фестиваль классической музыки «Поленов. Лето. Музыка»
Когда: с 8 по 15 июня.
Где: Концерты будут проходить на трёх площадках — в музее-заповеднике «Поленово» (село Страхово, Заокский район), в филиале музея-заповедника, Центре семейной истории и Доме Дворянского собрания (Тула).
Подробнее — на сайте музея-заповедника «Поленово». 6+
Фестиваль Крапивы
Когда: 7 июня.
Где: село Крапивна, Щекинский район, 56 км от Тулы.
Фольклорный фестиваль-конкурс «PRO традиции»
Когда: 14 июня.
Песни Бежина луга
Когда: 28 июня.
Где: село Тургенево, Чернский район, ~119 км от Тулы.
Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Это межрегиональный литературно-песенный фестиваль. В программе: концерты с участием фольклорных коллективов, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, народные забавы.
Фестиваль «12 ключей»
Когда: 5 июля.
Где: д. Свиридово, урочище «12 ключей», Веневский район, 64 км от Тулы.
Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Это международный фестиваль фольклора и ремесел — открытая творческая площадка развития народной культуры и укрепления творческих связей между коллективами России и стран ближнего зарубежья.
Театральный фестиваль «Толстой»
Когда: дата уточняется.
Где: музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», д. Ясная Поляна, Щекинский р-н.
Каждый год фестиваль посвящен определенной теме. Программа традиционно включает в себя работы разных форматов: от больших форм до спектаклей-променадов, а также проекты, созданные специально для этого мероприятия.
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Фестиваль Terra Melodia
Когда: 5–6 июля.
Где: Арт-кэмп «Дикая Мята». Тульская обл., Алексинский р-н, пос. Бунырево.
Гостей ждет насыщенная двухдневная программа:
- музыкальное путешествие c артистами из разных регионов России и стран мира;
- отсутствие жанровых ограничений: национальная классика, фольклор, современные направления;
- мастер-классы и лекции, интересные как неподготовленному зрителю, так и профессионалам в области культуры и искусства;
- празднование Купалы — вечерние и ночные гуляния в настоящих русских традициях;
- «Ночь Сказок» — вечерняя встреча артистов и зрителей, где каждый желающий может рассказать сказку своего народа, любимого автора или собственного сочинения;
- выставка работ современных художников, затрагивающих тему фольклора и национальной идентичности.
Подробности на сайте. 6+
Гастрономический фестиваль «Пикник Господина Пуфа»
Когда: 12 июля.
Где: п. Одоев, с. Николо-Жупань, ул. Молодежная, 79.
Фестиваль утренней музыки «Проснись и Пой!»
Когда: 13 июля.
Где: Тула, Казанская набережная.
В Туле гостей ждут: трехчасовой концерт на Казанской набережной, утренняя зарядка, арт-сессия с участием представителей федеральных СМИ, хедлайнеров и продюсеров.
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Фестиваль «Под Андреевским флагом»
Когда: 27 июля.
Где: Заокский р-н, д. Савино.
Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Всероссийский фестиваль «День пряника»
Когда: 2 августа.
Где: Тула, территория Тульского кремля.
INTERSTELLAR FEST
Когда: 8–13 августа.
Где: Тульская область, поселок Студенецкие выселки.
Фото Дмитрия Дзюбина.
В этот период как раз ожидается пик метеорного потока Персеид.
Программа-2025 в разработке. Подробности будут на сайте мероприятия. 6+
Фестиваль «Охота как искусство»
Когда: 9 августа.
Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Фестиваль Епифанская ярмарка «На Дону стоим! Дон славим!»
Когда: 9 августа.
Где: Кимовский р-н, пос. Епифань.
Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Фестиваль колокольного звона «Белевский Перезвон»
Когда: 15–16 августа.
Где: Белёв, ул. Музейная, Кресто-Воздвиженский монастырь.
Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Исторический фестиваль народной культуры «Дедославль»
Когда: 16 августа.
Где: Киреевский р-н, с. Дедилово.
Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Историко-литературный фестиваль «Война и Мир»
Когда: 23 августа.
III фестиваль стимпанк-культуры Ferrum
Когда: 23–24 августа.
Где: Тула, пространство «Девятка», ул. 9 Мая, 1-а.
Фото Дмитрия Дзюбина.
Фестиваль «Яблочная история»
Когда: 30 августа.
Где: Щекинский район, д. Ясная Поляна.
Фото пресс-службы музея-усадьбы «Ясная Поляна».
Праздник, посвященный яблочному сезону. Дополненные тематической информацией экскурсии, посещение яснополянской теплицы, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы под руководством яснополянских мастеров, изготовление и дегустация яблочного варенья.
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Семейный фестиваль «Ярко Жарко»
Когда: 31 августа, с 12.00 до 17.00.
Где: Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава».
Семейный фестиваль задуман для знакомства родителей с частными кружками, секциями, студиями, центрами и клубами, а также с компаниями, предлагающими товары и услуги для детей в областной столице.
Семьи с детьми смогут узнать о разнообразных предложениях и выбрать наиболее подходящие для них тульские компании, формы образования, развития, досуга, а также творческие направления и коллективы.
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