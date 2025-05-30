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  5. Самые крутые фестивали этого лета в Тульской области — обзор Myslo - MySlo.ru
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Самые крутые фестивали этого лета в Тульской области — обзор Myslo

Самые крутые фестивали этого лета в Тульской области — обзор Myslo

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Июнь

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Фестиваль «Книги на лето»

Когда: 31 мая — 1 июня.

Где: Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава».

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Фестиваль «Книги на лето» — это ежегодное событие, которое собирает любителей литературы и книжных новинок. В рамках фестиваля проходят встречи с авторами, презентации новых книг, литературные чтения и мастер-классы.

Участники могут пообщаться с писателями и издателями, а также принять участие в различных интерактивных мероприятиях. Фестиваль создаёт уникальную атмосферу, где каждый может найти что-то интересное для себя и вдохновиться на новые чтения.

Вход свободный по регистрации. Подробности — по ссылке. 0+

Фестиваль молока 

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Когда: 1 июня с 10.00.

Где: Киреевский район, с. Дедилово, ул. Луговая, 1-а.

Гостей фестиваля ждут:

  • выставка сельскохозяйственной техники;
  • контактный зоопарк;
  • пенная дискотека;
  • мастер-классы и игровые программы для детей;
  • кулинарное шоу;
  • показ мультфильмов на большом экране;
  • ярмарка, торговые ряды и аттракционы;
  • лотерея, конкурсы, розыгрыш призов;
  • спортивные соревнования.

Вход свободный. Подробности по ссылке. 0+

Фестиваль Patio Jazz Fest

Когда: 7–8 июня.

Где: 7 июня — Центральный парк Тулы. 8 июня — LiКЁRKA LOFT, Тула, пр. Ленина, 85, к. 4. 

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Фото Зинаиды Набиевой из архива Myslo.
Patio Jazz Fest — джазовый фестиваль, организованный Театрально-концертным центром Тулы. Событие проходит ежегодно с 2022 года и собирает интересных джазовых исполнителей из разных городов России.
 
Программа фестиваля каждый раз удивляет разнообразием джазовых стилей и направлений, предлагая слушателям два дня музыкального праздника под открытым небом.
 
Вход свободный. Программа уточняется. Подробности будут по ссылке. 6+
 

Автомобильный фестиваль «Автострада»

Когда: 12 июня.

Где: Тула, площадь Ленина, ул. Менделеевская.

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Центр Тулы примет самый большой в России слет владельцев автомобильной и мотоциклетной экзотики. «Автострада» проходит в Туле с 2004 года. 
 

Зрителей ждут: выставка ретро-автомобилей, экспозиция современных образцов автопрома, ралли исторических автомобилей, тюнинг, кастом, автозвук и многое другое.

Вход свободный. Подробности в группе мероприятия ВКонтакте. 6+

Фестиваль «Дикая Мята»

Когда: 13-15 июня.

Где: Бунырево, Алексинский район, 51 км от Тулы.

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Крупнейший музыкальный фестиваль. На «Дикой Мяте» выступят: The Hatters, «Три дня дождя», Zoloto, «Ария», «Хлеб», Saluki, polnalyubvi, Drummatix, «Заточка», «Базар», Jane Air, Tmnv, Петр Налич, «Гудтаймс», «Бонд с кнопкой», «Кирпичи», Stigmata, «мытищи в огне», Palc, Oligarkh, «Мультfильмы», Драгни, Beautiful boys, хмыров, Manapart, «Конец солнечных дней», obraza net, «Хохма», The Translators, Yan Dilan, «Молодость Внутри» и многие-многие другие.
 
Всего ожидается 120 концертов и DJ-сетов на семи сценах. 
 
Все подробности ищите на официальном сайте «Дикой Мяты» по ссылке. 6+
 

Cartoon’ная ночь

Когда: 7 июня с 22.00 до 2.00.

Где: Тула, пр-т Ленина, 25, 27, Тульский историко-архитектурный музей (ТИАМ).
 
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Фото: https://tiam-tula.ru.

В программе: презентация художника и педагога Андрея Суздалева (Москва) «Движущиеся Картинки: не только анимация! (20 лет авторской мастерской)», показ мультфильмов для детей, встреча с художником Анной Мартыненко (Санкт-Петербург) «Из опыта работы в студии анимации при психоневрологическом диспансере», лекция «Архитектура в анимации» историка Ивы Дроновой (Москва), ночной показ мультфильмов. Параллельно во дворе: анимационные мастер-классы от образовательного отдела музея, Party-маркет.

Подробнее на сайте ТИАМа. 0+
 

Фестиваль классической музыки «Поленов. Лето. Музыка»

Когда: с 8 по 15 июня.

Где: Концерты будут проходить на трёх площадках — в музее-заповеднике «Поленово» (село Страхово, Заокский район), в филиале музея-заповедника, Центре семейной истории и Доме Дворянского собрания (Тула).

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Основная тема фестиваля «Поленов. Лето. Музыка 2025» — связь времен, преемственность музыкальных традиций и музыкальных идей. В афишу фестиваля включены произведения, созданные не только современниками Поленова, но и музыка русских и зарубежных композиторов эпохи барокко, а также XX века.
 

Подробнее — на сайте музея-заповедника «Поленово». 6+

Фестиваль Крапивы

Когда: 7 июня.

Где: село Крапивна, Щекинский район, 56 км от Тулы.

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Фестиваль Крапивы — это много хорошей музыки в стиле этно и джаз, зажигательные крапивные бои, всё самое вкусное по традиционным и авторским рецептам и, конечно же, много-много еды с крапивой; это ярмарки мастеров из разных регионов страны, сувениры и мастер-классы.
 
Ежегодно в первые выходные лета здесь собираются мастера, художники, музыканты.
 
Галерея
 
Подробнее — на сайте. 0+
 

Фольклорный фестиваль-конкурс «PRO традиции»

Когда: 14 июня.

Где: Тула, территория Тульского кремля.
 
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Возрождение древнеславянской культуры, поддержка фольклорного творчества и традиционных русских ремесел. В программе — конкурсные выступления творческих коллективов, выставки-ярмарки народных промыслов, мастер-классы, лекции ведущих педагогов в сфере фольклора, яркая шоу-программа с интерактивным театром и показом одежды российских дизайнеров.
 
Программа уточняется. Подробности будут в группе в соцсети «ВКонтакте». 0+
 

Песни Бежина луга

Когда: 28 июня.

Где: село Тургенево, Чернский район, ~119 км от Тулы.

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Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Это межрегиональный литературно-песенный фестиваль. В программе: концерты с участием фольклорных коллективов, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, народные забавы. 

Мероприятия традиционно проходят на двух площадках историко-культурного и природного музея-заповедника «Бежин луг». Начинается все в селе Тургенево, вторая часть фестиваля проходит на Бежином лугу с театрализованным ночным представлением и фейерверком.
 
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Фестиваль «12 ключей»

Когда: 5 июля.

Где: д. Свиридово, урочище «12 ключей», Веневский район, 64 км от Тулы.

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Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Это международный фестиваль фольклора и ремесел — открытая творческая площадка развития народной культуры и укрепления творческих связей между коллективами России и стран ближнего зарубежья.

Полная программа будет по ссылке. 0+
 

Театральный фестиваль «Толстой»

Когда: дата уточняется.

Где: музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», д. Ясная Поляна, Щекинский р-н.

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Каждый год фестиваль посвящен определенной теме. Программа традиционно включает в себя работы разных форматов: от больших форм до спектаклей-променадов, а также проекты, созданные специально для этого мероприятия.

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Фестиваль Terra Melodia

Когда: 5–6 июля.

Где: Арт-кэмп «Дикая Мята». Тульская обл., Алексинский р-н, пос. Бунырево.

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Гостей ждет насыщенная двухдневная программа:

  • музыкальное путешествие c артистами из разных регионов России и стран мира;
  • отсутствие жанровых ограничений: национальная классика, фольклор, современные направления;
  • мастер-классы и лекции, интересные как неподготовленному зрителю, так и профессионалам в области культуры и искусства;
  • празднование Купалы — вечерние и ночные гуляния в настоящих русских традициях;
  • «Ночь Сказок» — вечерняя встреча артистов и зрителей, где каждый желающий может рассказать сказку своего народа, любимого автора или собственного сочинения;
  • выставка работ современных художников, затрагивающих тему фольклора и национальной идентичности.

Подробности на сайте. 6+

Гастрономический фестиваль «Пикник Господина Пуфа»

Когда: 12 июля.

Где: п. Одоев, с. Николо-Жупань, ул. Молодежная, 79.

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Первый гастрономический фестиваль района объединяет музыку, театр, лекции, выставки и дегустацию кулинарных изысков князя Одоевского в усадьбе Мирковича. 
 
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Фестиваль утренней музыки «Проснись и Пой!»

Когда: 13 июля.

Где: Тула, Казанская набережная.

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Это федеральный проект, объединяющий активных представителей из разных областей креативной индустрии. В этом году он пройдет в 10 регионах России.
 

В Туле гостей ждут: трехчасовой концерт на Казанской набережной, утренняя зарядка, арт-сессия с участием представителей федеральных СМИ, хедлайнеров и продюсеров. 

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Фестиваль «Под Андреевским флагом»

Когда: 27 июля.

Где: Заокский р-н, д. Савино.

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Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Семейный праздник на территории музея, посвященного подвигу крейсера «Варяг» и его командира, а также канонерской лодки «Кореец». Мастер-классы, музыкальная программа и игры в морской тематике познавательные выставки в музее.
 
Подробная программа будет позже. 0+
 

Всероссийский фестиваль «День пряника»

Когда: 2 августа.

Где: Тула, территория Тульского кремля.

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Ежегодный межрегиональный фестиваль. Гостей ждет погружение в «пряничный мир» с удивительными арт-объектами, развлекательными аттракционами, концертными и игровыми площадками и большой выставкой-ярмаркой «Тульский край — пряничный рай!».
 
Подробная программа будет позже. 0+
 

INTERSTELLAR FEST

Когда: 8–13 августа.

Где: Тульская область, поселок Студенецкие выселки.

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Фото Дмитрия Дзюбина.
Гостей ждет созерцание яркого метеорного потока Персеид, наблюдение за небом в десятки мощных телескопов, лекции от известных научпоп-спикеров, астрономические выставки и многое другое.
 

В этот период как раз ожидается пик метеорного потока Персеид. 

Программа-2025 в разработке. Подробности будут на сайте мероприятия. 6+

Фестиваль «Охота как искусство»

Когда: 9 августа.

Где: Щекинский район, д. Ясная Поляна.
 
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Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Сцены охоты — одни из самых ярких и запоминающихся в произведениях Льва Толстого. Гостей ждут выставки охотничьих собак, манных и ловчих птиц, стрельба из лука и арбалета, блюда из дичи, катание на запряженных лошадях и разнообразные мастер-классы.
 
Программа уточняется. 6+
 

Фестиваль Епифанская ярмарка «На Дону стоим! Дон славим!»

Когда: 9 августа.

Где: Кимовский р-н, пос. Епифань.

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Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Широкая ярмарка меда, изделий художественного и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы народных умельцев, игровые программы и выступления фольклорных коллективов.
 
Программа уточняется. 0+
 

Фестиваль колокольного звона «Белевский Перезвон»

Когда: 15–16 августа.

Где: Белёв, ул. Музейная, Кресто-Воздвиженский монастырь.

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Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Необычный фестиваль звонарей из разных храмов России. Каждый желающий сможет попробовать себя в этом ремесле, прогуляться по территории монастыря, угоститься чаем с пирогами и приобрести на память сувениры белевских мастеров.
 
Подробная программа будет позже. 0+
 

Исторический фестиваль народной культуры «Дедославль»

Когда: 16 августа.

Где: Киреевский р-н, с. Дедилово.

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Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Уникальная история села через песни, обряды и народные забавы, пёстрая ярмарка и самобытные мастер-классы, реконструкция исторических событий и большой молодёжный форум.
 
Подробная программа будет позже. 0+
 

Историко-литературный фестиваль «Война и Мир»

Когда: 23 августа.

Где: Чернский район, с. Никольское-Вяземское.
 
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Литературный фестиваль с реконструкцией Отечественной войны 1812 года, литературно-художественными конкурсами молодых литераторов, ярмаркой и тематическими зонами.
 
Подробная программа будет позже. 6+
 

III фестиваль стимпанк-культуры Ferrum

Когда: 23–24 августа.

Где: Тула, пространство «Девятка», ул. 9 Мая, 1-а.

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Фото Дмитрия Дзюбина.
Это проект, который объединяет традиционную и современную культуру на основе кузнечного ремесла. Мастера-стимпанкеры познакомят посетителей со своим творчеством. Гостей ждет выставка арт-объектов и инсталляций, антуражные фотозоны, стимпанк-маркет, концерты и мастер-классы.
 
Подробности — в группе в соцсети «ВКонтакте». 6+
 

Фестиваль «Яблочная история»

Когда: 30 августа.

Где: Щекинский район, д. Ясная Поляна.

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Фото пресс-службы музея-усадьбы «Ясная Поляна».
 

Праздник, посвященный яблочному сезону. Дополненные тематической информацией экскурсии, посещение яснополянской теплицы, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы под руководством яснополянских мастеров, изготовление и дегустация яблочного варенья.

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Семейный фестиваль «Ярко Жарко»

Когда: 31 августа, с 12.00 до 17.00.

Где: Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава».

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Семейный фестиваль задуман для знакомства родителей с частными кружками, секциями, студиями, центрами и клубами, а также с компаниями, предлагающими товары и услуги для детей в областной столице.

Семьи с детьми смогут узнать о разнообразных предложениях и выбрать наиболее подходящие для них тульские компании, формы образования, развития, досуга, а также творческие направления и коллективы.

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