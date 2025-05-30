Самые крутые фестивали этого лета в Тульской области — обзор Myslo

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Когда: 31 мая — 1 июня.

Где: Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава».

Фестиваль «Книги на лето» — это ежегодное событие, которое собирает любителей литературы и книжных новинок. В рамках фестиваля проходят встречи с авторами, презентации новых книг, литературные чтения и мастер-классы.

Участники могут пообщаться с писателями и издателями, а также принять участие в различных интерактивных мероприятиях. Фестиваль создаёт уникальную атмосферу, где каждый может найти что-то интересное для себя и вдохновиться на новые чтения.

Вход свободный по регистрации. Подробности — по ссылке. 0+

Фестиваль молока

Когда: 1 июня с 10.00.

Где: Киреевский район, с. Дедилово, ул. Луговая, 1-а.

Гостей фестиваля ждут:

выставка сельскохозяйственной техники;

контактный зоопарк;

пенная дискотека;

мастер-классы и игровые программы для детей;

кулинарное шоу;

показ мультфильмов на большом экране;

ярмарка, торговые ряды и аттракционы;

лотерея, конкурсы, розыгрыш призов;

спортивные соревнования.

Вход свободный. Подробности по ссылке. 0+

Фестиваль Patio Jazz Fest

Когда: 7–8 июня.

Где: 7 июня — Центральный парк Тулы. 8 июня — LiКЁRKA LOFT, Тула, пр. Ленина, 85, к. 4.



Фото Зинаиды Набиевой из архива Myslo.

Patio Jazz Fest — джазовый фестиваль, организованный Театрально-концертным центром Тулы. Событие проходит ежегодно с 2022 года и собирает интересных джазовых исполнителей из разных городов России.

Программа фестиваля каждый раз удивляет разнообразием джазовых стилей и направлений, предлагая слушателям два дня музыкального праздника под открытым небом.

Вход свободный. Программа уточняется. Подробности будут по ссылке . 6+

Автомобильный фестиваль «Автострада»

Когда: 12 июня.

Где: Тула, площадь Ленина, ул. Менделеевская.

Центр Тулы примет самый большой в России слет владельцев автомобильной и мотоциклетной экзотики. «Автострада» проходит в Туле с 2004 года. Зрителей ждут: выставка ретро-автомобилей, экспозиция современных образцов автопрома, ралли исторических автомобилей, тюнинг, кастом, автозвук и многое другое.

Вход свободный. Подробности в группе мероприятия ВКонтакте. 6+

Фестиваль «Дикая Мята»

Когда: 13-15 июня.