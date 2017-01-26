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Фигурное катание

Фигурное катание

2 этап VIII зимней Спартакиады учащихся России 2017 ЦФО пройдет в Новомосковске.

С 8 по 10 февраля 2017 года в городе Новомосковск Тульской области, на базе Муниципального бюджетного учреждения спорта «Ледовый дворец» пройдут Зональные соревнования Первенства России среди девушек и юношей (старший возраст), 2 этап VIII зимней Спартакиады учащихся России 2017 ЦФО.

Организаторами мероприятия выступят: Комитет Тульской области по спорту, комитет по физической культуре и спорту АМО г. Новомосковск, МБУС «Ледовый дворец» и общественная организация «Тульская областная федерация фигурного катания на коньках».

В соревновании примут участие спортсмены из 12 регионов России.

Вход свободный.

Где и когда?
Юбилейный, ледовый дворец
Юбилейный, ледовый дворец
Новомосковск, ул. Пионерская, 4-а
Тел.:
8 февраля 2017, среда
10:00
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9 февраля 2017, четверг
10:00
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10 февраля 2017, пятница
10:00
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